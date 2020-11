Jesús Santamaría anuncia que se retira del "bombardeo de emails" para las elecciones a Rector de Unizar

Jesús Santamaría, catedrático de la Universidad de Zaragoza (https://proyectounizar.es/santamaria/), es uno de los cuatro candidatos a Rector de Unizar en las elecciones online que se van a celebrar el próximo 24 de noviembre.

La campaña electoral comenzó el 9 de noviembre y la Junta Electoral Central autorizó a cada candidatura a remitir dos emails diarios a cada uno de los colectivos de Unizar (estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios). Esta decisión institucional ha resultado ser muy controvertida, y la semana pasada algunos estudiantes mostraron en redes social su malestar por el “bombardeo de emails” que estaban recibiendo en su correo institucional de Unizar, según explica la candidatura de Santamaría en un email.

Jesús Santamaría afirma que las peticiones de los estudiantes les han hecho reflexionar y ha tomado una decisión en consonancia. Este lunes a primera hora de la mañana, Santamaría les ha remitido un email a los estudiantes en el que afirma: “Sí, nos retiramos de este aluvión de mensajes y no contactaremos más hasta el viernes, día que acaba la campaña electoral” . En sus redes sociales, Santamaría explica además que su decisión “no tiene letra pequeña” y que, por lo tanto, los estudiantes efectivamente no recibirán más mensajes de su candidatura @ProyectoUnizar hasta el cierre de campaña.

Elecciones a rector Universidad de Zaragoza

Evitar la #DigitalExhaustion

En estas elecciones a Rector, Santamaría considera que hay que evitar la #DigitalExhaustion de la comunidad universitaria. Eso no significa, no obstante, que se cierren las fuentes de información sobre las propuestas de @ProyectoUnizar para el Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Al contrario, la candidatura lleva meses pulsando la opinión de los universitarios @Unizar y en su página web (www.proyectounizar.es) da respuesta a sus inquietudes a través de una serie de videos titulados #SantamaríaResponde, en los que Santamaría ofrece respuesta a preguntas que, sobre muy diversas materias, le han planteado los estudiantes.

Igualmente, a raíz de que algunos estudiantes expresasen su falta de conocimiento sobre el funcionamiento de las elecciones a Rector o sobre las funciones que un Rector desempeña, Jesús Santamaría ha hecho público un video dirigido a los universitarios en el que aclara sus dudas.

En este video (“Estudiante de Unizar: Santamaría tiene un mensaje para ti”), el candidato anima a los estudiantes a ejercer su derecho al voto el próximo 24 de noviembre, como manifestación de los principios democráticos que rigen la vida de la Universidad de Zaragoza. Asimismo, el catedrático subraya que, de acorde con su visión de la universidad pública española, los estudiantes han de tener un papel muy relevante en el día a día de la Unizar. Es por ello que en su programa dirigido a estudiantes, @ProyectoUnizar incide no solo en elevar la calidad de la formación que se les ofrece y en poner a su disposición herramientas para facilitar su empleabilidad, sino también en potenciar su autonomía y su voluntad participativa y asociativa.