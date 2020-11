Arturo Aliaga reconoce que "todo es insuficiente" para ayudar a la hostelería

El vicepresidente aragonés Arturo Aliaga ha querido hoy poner de relieve el "sobreesfuerzo económico" que ha hecho el Ejecutivo autonómico al dotar de 15 millones de euros (5 millones en ayudas directas y 10 en créditos y avales) el plan de choque para rescatar el sector de la hostelería y el turismo en Aragón. Dicho esto, ha reconocido, "todo es insuficiente" para paliar la caída en cifra de negocio que van a tener. Ha calculado que del PIB aragonés, en torno a los 38.000 millones, este sector supone el 8%, es decir, unos 2.400 millones y que este año, con la pérdida de entre el 30% y el 40% que puede tener, dejará de ingresar unos 1.500 millones, con lo que, ha subrayado, "no hay gobierno que pueda paliar esa pérdida". Un mensaje, que ya lanzó el pasado viernes al presentar dicho plan y admitir que eran ayudas "simbólicas".

Hoy, al presentar un plan de ayudas para rehabilitación energética en edificios en Aragón por valor de 8,9 millones, Aliaga ha recalcado la misma idea: Cualquier ayuda es "insuficiente", sobre todo, ha dicho, si se tiene en cuenta que hay otros sectores a los que ayudar también y ha mencionado el de los gimnasios, los salones de belleza o los feriantes, que al no celebrarse ninguna fiesta en ciudades ni pueblos, no han tenido apenas ingresos. "El problema ha sido", ha manifestado, "tener que haber pasado del nivel 2 de riego al 3 porque o paramos la curva ascendente de la crisis sanitaria o vamos a tener un problema", ha advertido.

En este sentido, Aliaga ha recordado que junto a esos 15 millones del plan de choque para la hostelería, ya se destinaron desde Industria otros 6 millones en ayudas directas, ya en verano, del que ha habido 3.277 expedientes presentados y se han pagado 1.500 de ellos mientras que unos 800 han presentado problemas de "papeleo". Se ha referido también a que algunas comarcas como la del Matarraña, Moncayo, la Jacetania o Sobrarbe sí han tenido "magníficos resultados", algo que no ha podido darse en las capitales de Zaragoza ni de Huesca porque la actividad ha estado más restringida. Ha recordado también el "esfuerzo que ha supuesto mantener Dinópolis abierto" para atraer más visitantes y también el complemento de 900.000 euros que se ha dado para planes de sostenibilidad en comarcas como la del Aranda y el Bajo Cinca que "no estaban bajo ese paraguas".

Aliaga ha tenido también unas palabras para el ocio nocturno: "Me he reunido con ellos, hemos buscado el dinero que hemos podido buscar para que quedasen también más cubiertos por esos 5 millones de ayudas directas" y ha recordado que "los recursos son escasos y susceptibles de un uso alternativo" ya que hay otros sectores que no han recibido aún ninguna ayuda.

Estas palabras de Aliaga han sido el colofón a la presentación de unas ayudas por un valor de 8,9 millones de euros, publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que se podrán solicitar desde mañana hasta finales de julio del próximo año. Unas ayudas para mejorar la eficiencia energética que se dividen en tres tipologías, a través de la envolvente térmica de los edificios, en las instalaciones que reúne -calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria- y, por último, la mejora en la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Víctor Marcos, presidente del Colegio de Aparejadores y del cluster de la rehabilitación de Aragón, ha cifrado en 300.000 edificios construidos antes de 1980, antes de que saliese la norma básica que obligaba a aislarlos para reducir su demanda energética, los que podrían verse beneficiados por estas ayudas. "El trabajo que hay por delante es mucho", ha indicado. "Estamos pobres en España en lo que a rehabilitación energética de edificios se refiere ya que España destina el 1,43% del PIB nacional mientras que Europa está en en el 3,34%".

Por su parte, Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, ha señalado que "toda ayuda es poca" y ha agradecido que Aliaga haya elegido la casa de Cepyme para presentar estas "ayudas" ante los "momentos angustiosos y la situación dramática" que viven muchas pymes que están cayendo".

El precio de la comodidad

López de Hita ha tenido también palabras para el comercio de proximidad. "Hoy me he paseado por la calle Delicias del principio al final y he contado 37 locales vacíos o abandonados y lo que digo es que o se incentiva el consumo o vamos a ver montones de locales así", ha dicho, a la vez que ha pedido a la gente "que en vez de ahorrar gaste y no tenga miedo" porque si no el problema económico va a ser mayor. A lo que el vicepresidente Arturo Aliaga ha apostillado que "duele que esto pase" al referirse a "un comercio 'on line' que se está disparando a la par que muchas tiendas están cerrando" y ha invitado a los ciudadanos a reflexionar sobre el precio de "esa comodidad que no tener que bajar a la puerta de casa". "Igual pagamos esa comodidad", ha afirmado.