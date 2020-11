"Me vi el machete en la cabeza y le disparé 3 veces, si no no estaría hoy aquí"

Atentado a la autoridad o tentativa de homicidio. ¿Cuál fue el delito que cometió Jamal E. M. al abalanzarse con un machete de grandes dimensiones sobre varios policías locales en un portal oscuro de la calle Pignatelli? La respuesta habrá de darla la Audiencia de Zaragoza, donde ayer se juzgó ayer al acusado por unos hechos que ocurrieron el 30 de junio de 2019 y en los que resultó herido de bala.

El encausado dijo no acordarse de lo sucedido aquella madrugada porque bebiómucho y tomó cocaína. Pese a ello, reconoció como suya el arma blanca de 43 centímetros de hoja que blandió sobre los agentes. Estos últimos lo habían perseguido hasta su vivienda tras recibir un aviso de los vecinos alertando de una reyerta callejera. Haciendo uso de su derecho a la última palabra, Jamal E. M. negó haber cometido «ningún crimen».

Pero uno de los policías fue categórico al relatar lo acontecido en aquel oscuro portal: «Me vi el machete en la cabeza. Lo llevaba escondido en la espalda. Cuando lo sacó, le disparé tres veces, si no no estaría hoy aquí». El compañero que iba detrás de este agente también abrió fuego con su arma reglamentaria. Al final, se produjeron un total de once disparos. Y varios de ellos alcanzaron al acusado en las piernas.

Uno de los vecinos, Antonio G., explicó al tribunal que esa noche escuchó una fiesta en el piso donde vivía Jamal. Luego se produjo una discusión y una pelea multitudinaria en la calle, que fue la que provocó la llamada al 091. Al ver llegar a la Policía, el acusado subió a por el machete. «¡Policía, hijos de puta, os voy a matar!», le escuchó gritar el vecino. Este mismo testigo asegura que, cuando ya tenían reducido al acusado en el portal y le pedían que tirara el arma al suelo, oyó decir también a uno de los funcionarios: «Eres escoria».

La fiscal calificó el suceso como un delito de atentado a la autoridad y solicitó cuatro años de prisión para Jamal E. M., quien lleva encarcelado desde que ocurrieron los hechos. «No hubo lesionados entre los policías, aunque sí hubo temor. No hubo intención de matar», señaló la representante del ministerio público.

El abogado de la acusación particular, Marco Antonio Navarro, calificó el ataque como una tentativa de homicidio en concurso ideal con un delito de atentado y solicitó diez años de prisión. Según este, el acusado fue a por el machete de medio metro para agredir a los agentes y tuvo intención de matarlos.

La defensa, a cargo de Olga Oseira, aceptó la autoría de un delito de atentado por que propuso una pena de tres años.