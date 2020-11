Aragón inspecciona la posible entrada de madera ilegal en el mercado europeo

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de Aragón ha comenzado la campaña anual de inspecciones contra la introducción de madera ilegal en el mercado europeo, dentro del Programa autonómico de control EUTR para el año 2020, que a su vez se enmarca dentro del Plan Nacional.

Desde 2016 el Gobierno de Aragón controla las empresas que comercializan madera y sus derivados (muebles, papel o elementos de construcción) a través de inspecciones tanto de la actividad in situ como de todo el proceso de gestión.

Los esfuerzos se centran en detectar aquellas empresas que no cumplen con la obligación anual de los importadores de realizar la declaración responsable de los productos importados junto con la de no declarar la trazabilidad de los productos o la no aplicación adecuada de un sistema de diligencia debida en las compras.

En una nota de prensa el Gobierno autonómico recuerda que las empresas aragonesas que extraen directamente la madera del monte tienen las mismas obligaciones que los importadores, si bien en este caso es una actividad de poco riesgo debido al control administrativo sobre los aprovechamientos forestales maderables existente en la Comunidad y en el resto de la UE.

La política de la UE de lucha contra la deforestación en terceros países trata de minimizar el impacto en los países de origen de la madera como consecuencia del consumo de madera en Europa, para lo impone el control de las compras externas realizadas desde la UE, con la obligación legal, entre otras, para los importadores de establecer un sistema de control de riesgos (denominado sistema de diligencia debida).

En su última comunicación, la Comisión de la UE señala que aunque en Europa la superficie de bosques entre 1990 y 2015 ha crecido en una extensión equivalente al tamaño de Grecia, a nivel mundial se han perdido alrededor de 1,3 millones de km2 -800 campos de fútbol por hora-, debido principalmente a la deforestación en países tropicales en desarrollo, en sus bosques primarios húmedos como es el caso de la selva tropical.

Este organismo estima que el 80 % de la deforestación mundial se debe a la expansión de los terrenos agrícolas, para conseguir pastos para el ganado o para la utilización de la madera como fuente de energía para cocinar y calentarse.

Una situación que ha llevado a la UE a revisar su política contra la deforestación en terceros países con la elaboración de una nueva normativa para 2021 que incida en las importaciones de otros productos clave para la deforestación, como la soja, el aceite de palma o la carne.

Las primeras inspecciones de 2020 del Gobierno de Aragón se han realizado junto al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en coincidencia con una operación desarrollada a nivel estatal, europeo e internacional, en continuación de dos operaciones del mismo tipo realizadas en 2019 y coordinadas por Europol e Interpol.