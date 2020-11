El laboratorio del Servet no duerme: más de 1.500 muestras PCR al día en tres turnos

Nuevos equipos y más personal. El servicio de Microbiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha adaptado su trabajo a la nueva realidad impuesta por la pandemia del coronavirus, que exige una exhaustiva labor de rastreo y detección de contagios. La creciente toma de muestras PCR supone también una intensa tarea de procesamiento y análisis en los centros sanitarios aragoneses, que se ha convertido en una pieza clave entre los recursos para combatir esta emergencia por el coronavirus. La rapidez en obtener los resultados es fundamental para adoptar las medidas adecuadas para tratar de frenar la expansión de la covid-19.

El ritmo en laboratorio no cesa. Como resume de forma gráfica el jefe de servicio de Microbiología del Hospital Miguel Servet, se trabaja 24/7, "mañana, tarde y noche, todos los días de la semana". Desde marzo, han incorporado más máquinas para hacer frente al aumento de pruebas. Pasaron de tres a ocho. Lo que obligó, también, a contratar a dos facultativos más, que se sumaron a los 15 que tenía el departamento, y a 20 técnicos de laboratorio: ahora hay 59. "Al principio –recuerda– empezaron a llegar muestras y éramos incapaces de asumirlas", con los medios que existían y la escasez de reactivos que había. Ahora, sin embargo, analizan de media 1.500 muestras PCR al día –a veces hasta 1.700 o 1.800, dependiendo del reactivo que tienen–, más unas 500 determinaciones de serología (anticuerpos), y todavía tendrían capacidad para llegar a más: "La situación, sin embargo, puede cambiar de un día para otro, pero con la incorporación de los test de antígenos –que permiten conocer el resultado en 15 minutos– y si no aumentan mucho las PCR no vamos a sufrir tanto como en otros momentos".

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, y hasta el pasado jueves, el servicio de Microbiología del Servet ha procesado 202.826 muestras PCR (40.158 de ellas desde el 1 de octubre) y 51.212 de serología desde mayo, cuando se montó el sistema. Ana Milagro, responsable del área de Preanalítica y Biología Molecular del Servet, explicó que reciben las muestras tanto desde las plantas de hospitalización y Urgencias y del servicio de prevención de riesgos laborales –para los trabajadores que han podido tener contacto con un positivo–, como de los centros de salud y del 061, entre otras procedencias: "Intentamos que los urgentes salgan durante el día, y a ser posible en menos de cuatro horas". Este servicio es clave para el diagnóstico y detección de la covid. El jefe del servicio añadió: "Ahora estamos yendo al día prácticamente, aunque puede empeorar mañana".

"No es igual una muestra de un contacto que de un paciente con síntomas, que priorizamos", dijo. Dependiendo del tipo de paciente, de su sintomatología y de la urgencia que precisa se opta por un equipo u otro. Unos permiten obtener los resultados en menos de una hora, para situaciones graves como infartos, accidentes o intervenciones urgentes; otros tardan dos, para pacientes que van a ser ingresados o sintomáticos que van a uci; y también está el resto. Para situaciones de urgencia e ingresos cuentan con tres equipos más rápidos, que permiten obtener los resultados hasta en 35 minutos. Se suele emplear para situaciones críticas. Hay otra técnica que tarda 80 minutos y, para el que no está tan grave, poco más de dos horas.

El volumen de muestras que analizan respecto a la primera oleada ha aumentado: "Inicialmente carecíamos de suficiente equipo y no había muchos reactivos disponibles; ahora tampoco tenemos los que necesitaríamos, pero sí que estamos en mejores condiciones". Y se ha asumido gracias a la incorporación de más personal técnico y varios microbiólogos. Es el caso de Claudia Mendoza, que llegó al servicio "por la carga de trabajo para validar las PCR de coronavirus", que se organizan "por prioridad".