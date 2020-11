El brote en la residencia de Monzón se extiende ya a 122 de los 130 ancianos

El brote de coronavirus que está afectando desde esta semana a la residencia municipal Riosol de Monzón ha llegado a su mayor nivel de contagio, con más del 90% de los usuarios positivos, según informan desde la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un total de 122 de los 130 residentes tienen el virus. Pese a lo alarmante y preocupante de la situación, desde el Ayuntamiento lanzan un mensaje esperanzador ya que la gran mayoría de los afectados son asintomáticos y el resto tienen síntomas leves que no revisten gravedad, hasta el momento.

Sólo se ha registrado un deceso, el de un paciente que tuvo que ser derivado al Hospital de Fraga, donde fallecía el domingo. Por lo que respecta a tres residentes que se derivaron al Hospital de Barbastro, ya han regresado a la residencia al no revestir gravedad su estado. “De momento están bien, con síntomas leves, pero no quiere decir que no vuelvan a recaer por problemas respiratorios”, indicaba el concejal responsable de la residencia, Salvador Sarrado.

Además, en coordinación con la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, se está trabajando para establecer zonas de aislamiento para los residentes con la covid. Desde esta semana un arquitecto de dicho departamento está ya estableciendo dichos espacios. En la zona 'limpia' se ubicará a los ocho que no tienen el virus. Se descarta derivar pacientes a los centros covid creados en las tres provincias por el Gobierno de Aragón porque de hecho la de Monzón ya se ha convertido en una de ellas, afirma el edil.

Este lunes la UME (Unidad Militar de Emergencias) estaba procediendo a realizar tareas de desinfección en el centro, desplegando a 35 militares y 11 vehículos. En agosto, ya se hicieron PCR a todos los trabajadores e internos, a raíz del contagio de dos empleados, pero entonces las pruebas dieron negativo.

Monzón registró el lunes una cifra elevada de contagios, 72, todos ellos correspondientes a la residencia Riosol, según informan desde el Ayuntamiento. Estos se suman a los 32 casos detectados en la jornada anterior y a los 19 trabajadores. Por lo que respecta al personal asistencial no se han registrado nuevos contagios y paulatinamente están volviendo a su actividad laboral en el centro. A las familias se les está informando puntualmente del estado de los residentes.

El PAR ha pedido la celebración de una junta de portavoces para coordinar acciones y mantener informados de forma continua a los familiares. Los socios de Gobierno del PP en el consistorio han lanzado un mensaje de apoyo a los afectados. "La enorme labor que desde hace meses están realizando los trabajadores de la residencia Riosol es encomiable y digna de poner en valor, desde la directora hasta el último trabajador, y Monzón debe estar unido, apoyando a los trabajadores y trabajadoras, residentes y a sus familias", indica Jesús Guerrero, portavoz del PAR.