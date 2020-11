Una aragonesa de Mianos, última víctima del pueblo mártir de Oradour

Ramona Domínguez Gil, una aragonesa nacida en Mianos (Zaragoza) el 25 de febrero de 1871, se ha convertido en la víctima 643 de la matanza nazi ocurrida el 10 de junio de 1944 en Oradour-sur-Glane (Francia). Las autoridades francesas acaban de reconocer oficialmente que fue asesinada con 73 años en el conocido como ‘pueblo mártir’, junto a su hijo Juan Téllez, su nuera Marina Domenech y sus tres nietos de 11, 7 y un año (Miguel, Harmonia y Llibert). Las ruinas de este municipio, hermanado con Belchite y en el que murieron 19 españoles, quedaron en pie por deseo de Charles de Gaulle como símbolo del nazismo y el efecto de la II Guerra Mundial.

El trabajo de David Ferrer Revull, un profesor de 50 años que imparte clases de inglés en Sabadell, ha servido para que esta «víctima olvidada» sea reconocida por el Juzgado de Limoges y el Museo de Oradour. «Mataron a todos y quemaron el pueblo, sin que hubiera testimonios ni refugiados. Había 19 exiliados españoles», relata. Ferrer dedicó varios años a editar un libro titulado ‘Recuerda’, como reza un cartel al entrar en el pequeño pueblo del centro de Francia, y en el que rememora la historia de esta tragedia.

De los fallecidos españoles (once niños, seis mujeres y dos hombres), cinco eran aragoneses (tres de Alcañiz y dos de Zaragoza).«Las mujeres y los niños fueron quemados en la iglesia y a los hombres los fusilaron. Apenas se identificaron 50 cadáveres», explica Ferrer. Pero Ramona era la única que todavía no estaba reconocida oficialmente.

Oradour-sur-Glane fue utilizada por las tropas alemanas como escarmiento después de que la Resistencia atacara en varias ocasiones a la división de tanques alemana Das Reich en la zona poco después de producirse el desembarco de Normandía. Así lo contó Pilar Murillo, una aragonesa de 91 años que colaboró con la Resistencia, en una entrevista con HERALDO. Ella residía en Aubusson, una localidad próxima a Oradour, y la visitó al día siguiente de la matanza con su tía. Detalló que hubo un niño superviviente porque se cayó en una cuneta y tuvo la suerte de que no lo vieran los nazis.

El profesor inició el proceso para rescatar del olvido a Ramona Domínguez el verano del año pasado.En enero, logró que el Juzgado de Limoges reconociera la inscripción de su muerte el 10 de junio de 1944 en Oradour-sur Glane y en marzo la registró. Su trabajo fue comparar los certificados de nacimiento y documentos de los españoles fallecidos. Así, facilitó su hallazgo al Centro de Memoria de Oradour para corregir los apellidos de varios españolas. Entre otras, apareció la ficha de Ramona Domínguez, que no incluía en las listas oficiales

En su investigación, David Ferrer se puso en contacto con el Ayuntamiento de Mianos y con el obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz, quien le facilitó personalmente la partida de bautismo de Ramona Domínguez Gil, que apareció en el Archivo Diocesano porque fue bautizada el 26 de febrero de 1871. Sus padres se llamaban Sebastián Domínguez y Evarista Gil, nacidos en Mianos. Ferrer tuvo la suerte de que hubiera bautismo porque el registro civil en esta localidad zaragozana no empezó a funcionar hasta 1875. El alcalde de la localidad pirenaica, Javier Sampériz, aportó las actas de nacimiento (imagen de la izquierda) de dos hermanos suyos, Ramón, nacido en 1876, y Bárbara, en 1881.

Partida de nacimiento de Ramón Domónguez, duardada en el Ayuntamiento de Mianos, junto a la de la tercera hermana Bárbara. Ayuntamiento de Mianos

Casa Churrasco en el pueblo

«Los mayores del pueblo no la conocen, pero sí que sabemos que eran de Casa Churrasco. Tienen familia en Argentina», explicó el alcalde. Este diario trató de contactar con Ismael Domínguez, nacido en Mianos en 1932 y que vive en Argentina. Su hija Marilú explicó que no conocían lo que sufrió Ramona, aunque su padre podría ser sobrino nieto de ella. «Fue un horror, nunca hubiésemos imaginado algo así, nosotros ignorábamos esta historia. Yo sí sabía que un hermano de mi abuela, Miguel Domínguez, había desaparecido en la Guerra Civil, pero lo de Ramona no», detalló. Su padre se fue primero a Zaragoza en 1955 y a Argentina en 1959.

Juan Téllez, hijo de Ramona y nacido en Mianos. Residieron en el barrio de San Pablo, en Zaragoza, antes de ir a Barcelona y exiliarse. David Ferrer

Ramona Domínguez hizo el mismo recorrido que Ismael unos cuantos años antes porque ella también se marchó a la capital aragonesa. Se casó con Juan Téllez Guillén, natural de La Unión (Murcia), y residieron en el barrio de San Pablo, donde nació su hijo Juan en 1899. Vivieron en Madrid y en Barcelona, donde su hijo se hizo ladrillero. El libro de David Ferrer detalla que la familia huyó a Francia en la Guerra Civil y recaló en el campo de concentración Argelès-sur-Mer, como miles de republicanos. Después, se asentaron en Oradour-sur-Glane, donde encontraron su trágico final. «Ha sido un trabajo para recuperar la dignidad de los españoles fallecidos», concluye Ferrer.

Su hijo Juan Télleaz fue alcalde de Montcada i Reixac

Juan Téllez Domínguez trabajaba en una fábrica de ladrillos y era militante de la CNT, lo que le llevó a ocupar accidentalmente la alcaldía de la localidad de Moncada i Reixac. En 1920 convivía con María Rosa Sancho y tuvo su primer hijo, Joan, que no fue exiliado a Francia. En 1931, su pareja era Marina Domenech Almorall, con quien tuvo tres hijos (Miguel, Harmonia y Llibert) en Moncada i Reixac, Barcelona y Limoges (Francia). Huyeron a Francia por Portbou en febrero de 1939 y en el campo de concentración de Argèles-sur-Mer separaron al padre de las mujeres e hijos. Ramona, su nuera y sus nietos vivieron en la Provenza y al final en octubre de 1940 se reunieron con Juan Téllez.