Un padre octogenario perdona a su hijo una estafa de 158.000 € y lo libra de entrar en prisión

Julio Javier Lasheras no ha llegado a sentarse hoy en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza para ser acusado en un juicio por haberse apropiado de más de 158.000 euros gracias a su padre Fortunato, de 87 años. «No lo perdono, pero renuncio a la indemnización. No quiero que vaya a la cárcel», reconoció el progenitor, que se ayudaba de su gayata y de otro hijo, al salir de la sala del juicio donde el acusado a asumió la estafa continuada a su padre en los años 2017 y 2018.

El fiscal Fernando García Vicente ha explicado que acepta haber rebajado su petición de cinco años a dos por los delitos de estafa continuada y apropiación indebida para evitarle la entrada en prisión por aplicarle las atenuantes del reconocimiento de los hechos y el parentesco.

Pero la letrada de la acusación particular, que ejercía la letrada Ksenia Sinaeva, llegaba a solicitar un total de 17 años de cárcel entre la estafa continuada (ocho años), la apropiación indebida (seis), y la suplantación de identidad (tres). Ha aceptado la rebaja también.

Su abogado defensor, Simón Lahoz, valoró que el perdón del padre facilitó que la condena haya sido mucho menor a la que se enfrentaba su cliente en el juicio que acabó sin celebrarse.

Ayudarle y sustraerle

El acusado que vivía en un domicilio independiente de sus padres, tras el fallecimiento de la madre, decidió acercarse y frecuentar la compañía de su padre, Fortunato. Con la excusa de ayudarle y atenderlo se aprovechó de la vulnerabilidad del mismo por la pérdida de su esposa y por su un deterioro cognitivo fisiológico para su avanzada edad.

Julio Javier Lasheras se dedicó a sustraer entre junio de 2017 a septiembre de 2018 más de 151.000 euros a través de la ventanilla como por el cajero automático para lo que empleó la tarjeta del padre y su pin, con la que se apoderó de 19.915 euros.

Utilizó el dinero que sustrajo a su padre para efectuar pagos a Pokerstars, a través de Paypal, por 4.400 euros y otros ingresos de 14.100 euros por el mismo sistema. Asimismo, realizó compras en El Corte Inglés por un total de 15.478 euros con la tarjeta de dicho comercio que estaba a nombre del padre, además de compras por Internet con pagos ‘Samsung Pay’ y ‘click&collect’ tanto en departamento de imagen y sonido y electrónica, como otras realizadas en el supermercado y seis artículos de telefonía ‘Apple por 7.541 euros.

Además de esa cantidad sustraída, se quedó con las joyas valoradas en 6.764 euros que su padre guardaba entre su casa y en una caja de seguridad abierta en Ibercaja, de la que se hizo cotitular para esta apropiación.