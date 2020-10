La foto de una pareja de personas mayores con mascarilla engalana las escaleras de la plaza Amantes de Teruel

La fotografía de Leo Tena ‘Los Amantes’, expuesta desde este verano en la plaza Amantes en el marco del Festival Internacional Teruel Punto Photo, seguirá instalada en la escalinata de este espacio público mientras dure la crisis sanitaria por la covid.

Así lo ha decidido el Ayuntamiento de Teruel, cuya alcaldesa, Emma Buj, reconocía este miércoles que la obra se ha convertido en un atractivo turístico en los últimos meses. "Todo el mundo se hace fotos con esta intervención artística que dignifica el lugar y que supone un homenaje, no solo a las víctimas de la pandemia, sino también a las personas mayores, que han sufrido la soledad de no poder ver a sus familiares durante el confinamiento", explicó la regidora.

Por su parte, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, destacó que el Ayuntamiento "seguirá apoyando obras de arte como esta, que convierten un espacio normal en extraordinario".

El autor de la fotografía se mostró emocionado por la importancia concedida a su trabajo. Explicó que no fue fácil instalar la obra en la escalinata de la plaza Amantes, a la intemperie, pues hubo que tener en cuenta los bruscos cambios de temperatura que se registran en la ciudad y que obligaron a utilizar materiales especiales y apropiados.

Historia tras la imagen

Hay una historia tras la fotografía ‘Los Amantes’, concebida por Leo Tena mientras tomaba un café en un bar próximo a la Escalinata de la plaza Amantes. El hombre y la mujer que aparecen en la imagen viven Valencia. Tena buscaba a una mujer con el pelo blanco y largo y no la encontró en Teruel. Ambos modelos son médicos ya jubilados que ayudan a embarazadas a dar a luz en casa y precisamente la nieta de la mujer nació durante la primera oleada de la pandemia. Aunque aparecen en actitud romántica, son hermanos. Ella es viuda y para evitar riesgo de contagio no era aconsejable buscarle una pareja fotográfica que no perteneciera a su ámbito de convivencia.

La alcaldesa de Teruel adelantó que también en la Glorieta el Ayuntamiento prevé cubrir los grandes cubos de madera que sirven de acceso al parquin subterráneo con una intervención artística, que en este caso tendría carácter permanente. El proyecto podría ser una realidad en el plazo de cuatro meses. "Estos pequeños detalles son los que embellecen la ciudad y los que hacen que nos sintamos a gusto en el lugar en el que vivimos", dijo.