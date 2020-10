La Feria del Libro de Teruel, en el aire tras la vuelta de la ciudad a fase 2

El retroceso de Teruel a la fase 2 ha dejado en el aire la celebración de la Feria del Libro, que iba a tener lugar este fin de semana, pero que es probable que sea cancelada o pospuesta hasta que la situación por la covid-19 mejore.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien ha reconocido que el consistorio turolense tendrá que replantear las actividades culturales que tenía organizadas porque con la reducción a un tercio de los aforos la mayoría serán "inviables".

"Hay que decir que no hay ningún caso que esté vinculado a este tipo de actividad, sino más bien a eventos familiares o reuniones de amigos, pero esa reducción de aforos sin duda va a afectar a su organización porque los hace inviables", ha señalado la alcaldesa.

Buj ha precisado que el Ayuntamiento de Teruel no es el promotor de la Feria del Libro, por lo que no les corresponde a ellos tomar la decisión de cancelar o no el evento, aunque ha argumentado que con la reducción de aforo y en la situación de fase 2 "no es el mejor momento".

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que se va a poner en contacto con los libreros “porque ellos tenían mucha ilusión y esperanza en la celebración de esta feria”, así como con el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel para adoptar una decisión, aunque ha insistido en que, en su opinión, “no es el momento más conveniente”.

Buj, sin embargo, ha querido dejar claro que la mayoría de los brotes que se han detectado en la capital turolense, así como en otras localidades de la provincia, se han debido a reuniones familiares o de amigos en los que se han relajado las medidas, no en los eventos culturales donde sí se respetan las medidas de seguridad.

"Es difícil estar en un establecimiento y ver un nivel de relajación como el que uno tiene en casa, por eso muchos de los brotes que han salido tienen que ver con fiestas particulares, por este motivo no hay que bajar la guardia nunca, ni siquiera cuando estemos en casa", ha dicho la alcaldesa, reiterando la importancia de la responsabilidad individual.

Buj, además, ha recordado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos y de la Consejería de Sanidad el programa ‘Acompañando Teruel’, que nació con la intención de atender a las personas que están solas en sus domicilios y que ahora ha extendido sus servicios para hacer las compras de las personas o familias confinadas y evitar así que se salten la cuarentena.