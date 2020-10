Teruel crea un canal de venta online que aglutinará a los comercios locales

El Ayuntamiento de Teruel impulsa la creación de una plataforma digital que aglutine a todo el comercio local en la venta ‘online’. El objetivo es que esta herramienta ayude a los establecimientos a aumentar sus ingresos en una época de fuerte caída de ventas por la crisis sanitaria de la covid, además de permitirles competir con los grandes canales de venta a nivel mundial.

Para hacer realidad el proyecto, el Consistorio turolense invertirá 70.000 euros y firmará un convenio de colaboración en los próximos días con las cinco asociaciones que concentran a la mayoría de los establecimientos de la ciudad: Ceoe, Cámara de Comercio, Centro Comercial Abierto, Acest y Asempaz. Esta financiación hará posible que las primeras 100 empresas que se impliquen en la iniciativa puedan usar la plataforma digital de manera gratuita durante un año.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunció este martes que este canal de venta ‘online’ podría estar en funcionamiento antes de que finalice el año y destacó que la iniciativa conllevará también ventajas para los consumidores turolenses, que podrán adquirir directamente a través de internet los productos de todos los comercios y negocios que deseen participar. Adelantó también que las compras serán llevadas al domicilio de los clientes, tal y como actúan los gigantes del comercio online. Además, se contratará a personal para formar a los comerciantes en el manejo de internet.

El concejal de Empresas y Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, se mostró "muy satisfecho" por poder impulsar "una de las iniciativas más ambiciosas en materia de comercio". explicó que aún quedan muchos establecimientos tradicionales en la capital turolense que no tienen venta ‘online’ y que apuestan al 100% por el comercio ‘cara a cara’. Por ello, este ‘marketplace’ o mercado en línea servirá para "abrir puertas a muchos negocios locales, porque conectará al tejido empresarial de Teruel con todo el mundo".

A juicio de Ramón Fuertes, la plataforma digital da respuesta a una doble demanda histórica, pues por un lado se apoya al comercio local y a las pequeñas y medianas empresas y, por otro, permitirá a los turolenses comprar en sus establecimientos habituales "sin salir de casa".

El proyecto para crear un ‘marketplace’ en Teruel ha sido recibido en el sector comercial y empresarial de manera desigual. Mientras algunos vendedores opinan que se trata de una iniciativa «muy interesante» a la que todo el mundo debería sumarse, otros estiman que antes de hacerse realidad habrá que salvar un escollo importante, como es la falta de formación en nuevas tecnologías por parte de algunos comerciantes.

Natalio Ferrán, gerente de uno de los comercios de ropa con más solera de la capital, calificó la idea de "muy buena". "Es un arma más para hacer frente a las grandes plataformas mundiales, en las que no hay un trato personalizado con el cliente y ante las que los empresarios nos sentimos desprotegidos", explicó.

Más escéptica se mostró María Victoria Ibáñez, propietaria de una mercería en el casco histórico de Teruel que suma casi 40 años de antigüedad. "No me gusta pasar el día pulsando botones; no me llevo bien con las nuevas tecnologías", confesaba. Jesús Rodríguez, dueño de una tienda de deportes, agradeció la iniciativa y la consideró "muy necesaria" para combatir la crisis que ha traído la covid.

"No podemos ir contracorriente"

Miguel Ángel Argilés es el dueño de una relojería ubicada en el casco histórico de Teruel y con 60 años de historia que, como otros muchos establecimientos de la capital provincial, no dispone de venta ‘online’. "No domino los ordenadores y todavía me comunico con mis proveedores a través de notas escritas en un papel, que, eso sí, les envío por whatsapp", confiesa.

Aunque desconfía de la rentabilidad de las ventas por internet, admite que "no se puede ir contracorriente". Le preocupa, no obstante, que la formación en materia digital "llevará su tiempo, no será fácil y habrá que compaginarla con el trabajo".