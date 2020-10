Rosa Magallón: “Por un irresponsable, pagamos veinte”

¿Cómo se ve ahora mismo la covid desde un centro de atención primaria?

Con preocupación, porque vemos que no acabamos de controlar la epidemia. Van surgiendo pequeños focos comunitarios, brotes familiares y de amigos. Y esto supone una tremenda sobrecarga del sistema asistencial, porque los problemas no-covid de la gente continúan y hay pacientes sin tratar desde hace tiempo. Hoy, son las cinco de la tarde y por la puerta veo a cuatro compañeras que llevan aquí desde las ocho menos cuarto, como yo.

¿Teme estos días en torno al Pilar que se avecinan?

Ya tenemos la experiencia de lo ocurrido en las ‘no fiestas’ de los pueblos, seguidas de un aumento de brotes. Ahora va a pasar lo mismo. Tras el Pilar, ¡la que nos va a caer!

"El subidón de casos nos llegará a los centros de salud la semana del 19"

¿Para cuándo esperan en los centros de salud esa ‘cosecha’ de casos?

El subidón nos llegará la semana del 19. ¡Y el 15 empiezan las vacunaciones de la gripe! Entiendo que llevamos mucho tiempo y hay un agotamiento colectivo; la gente quiere salir, normalizar su vida, y relaja sus costumbres, pero es absolutamente imprescindible que seamos conscientes de que si no nos lo tomamos en serio, no vamos a terminar nunca. Los sanitarios no podemos aguantar más este ritmo en una situación tan precaria, vamos a sucumbir. La gente tiene que ayudarnos y ayudarse.

"No hace falta que todo el mundo vaya a abarrotar Independencia o la plaza del Pilar"

¿Qué deberíamos tener en mente?

Que hemos de ser responsables, porque tenemos que ir a clase, al centro de salud, pero ¿reunirnos?, por favor, con mascarillas, distancia y precaución, y aguantarse y no ir de fiesta, ya iremos otro día, otro año. Porque por un irresponsable, pagamos veinte. Nosotros también nos juntábamos siempre 15 el día del Pilar a tomar un aperitivo y cantar jotas, pero este año no lo haremos, obviamente. Es mejor ir cada uno con su familia. Con un poco de voluntad, se puede ser responsable y seleccionar un ocio seguro, buscar terrazas espaciadas; yo voy al cine y al teatro todas las semanas, y voy muy segura, pero no hace falta que todo el mundo vaya a abarrotar Independencia o la plaza del Pilar.