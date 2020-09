Aliaga carga contra los críticos: "No estamos para batallitas, es inmoral e indecente y debemos estar a lo que toca"

El vicepresidente aragonés y líder del PAR, Arturo Aliaga, ha sostenido este martes que en las filas aragonesistas no están para "batallitas internas" ante la gravedad de las crisis sanitaria y económica, por lo que ha tildado de "inmoral e indecente" que un grupo de críticos, entre los que se encuentra el expresidente del PAR, José Ángel Biel, busquen "personalismos" con una revuelta interna.

En un encuentro con representantes empresariales en Zaragoza, Aliaga ha elevado el tono y sin reprimir su indignación ha subrayado que es "la primera vez en la historia del PAR" que un expresidente "toma partido" en el momento más delicado cuando los aragoneses reclaman soluciones a sus problemas "y no fanfarronadas". "Me parece inmoral e indecente –ha insistido hasta en tres ocasiones– que unos señores que buscan no sé qué personalismos o egoísmos se unan fuera de los cauces del partido y se inventan figuras como una gestora", ha dicho en alusión a la constitución de dicha comisión en Teruel, una figura que no está reconocida por los estatutos.

«La época de la ley seca»

El presidente del PAR ha criticado que los 21 integrantes de la autoproclamada gestora no publiciten quiénes son y se "escondan como en la época de la ley seca y solo les falte presentarse con medias". "Las personas normales estamos a lo que estamos, a resolver los problemas de Aragón. No estamos para batallitas internas y debemos estar a lo que toca", ha sentenciado.

Aliaga ha remarcado que su partido tiene muchos concejales y alcaldes que se dejan la piel por sus pueblos y ha advertido a los críticos de que se van a "aislar ante la situación de crisis por estas meadas fuera de tiesto".

Por su parte, la portavoz del PAR en la Diputación de Teruel y representante de los críticos, Berta Zapater, ha insistido en el "vacío orgánico", en la falta de debate interno y en la necesidad de modernizar el mensaje. "Algo tenemos que hacer para que el partido resurja", ha dicho.