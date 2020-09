La laguna de la Zaida en Used tendrá dos miradores para observar su riqueza natural

El Ayuntamiento de Used instalará dEl Ayuntamiento de Used instalará dos miradores en el entorno de la laguna de Zaida, uno de los enclaves turísticos del municipio de la comarca Campo de Daroca por la presencia de diferentes tipos de aves y su proximidad a la reconocida laguna de Gallocanta. Además, el proyecto incluye la instalación de carteles explicativos con información sobre este paraje y los animales que pueden observarse en la zona. Desde el Consistorio, para materializar esta iniciativa, se ha solicitado financiación a cargo del Plan Unificado de Subvenciones (Plus) 2021 de Diputación de Zaragoza, que aportará 13,394 euros.

Según explica el alcalde, Fernando Sánchez (Cs), la idea incluye abrir una senda que permita acceder también a una gruta cercana. "Es un espacio muy turístico, donde podemos encontrar diferentes tipos de aves y que está muy próximo a la Laguna de Gallocanta", defiende el regidor. Asimismo, apunta que "ahora hay instalado un cartel explicativo junto a la carretera, pero en un punto que no permite apreciar las vistas en este paraje". Los trabajos para acondicionar la zona podrían comenzar el próximo mes de febrero.

Por otra parte, y con cargo a este mismo plan, el Consistorio ha solicitado acometer las obras de renovación de la plaza del Ayuntamiento por importe de 20.727 euros, donde está previsto retirar el cemento que han levantado las raíces de los árboles y colocar jardineras con plantas locales como el tomillo o el romero. También se han pedido fondos para el parcheo de varias calles, “donde está más deteriorado el asfalto”, con 22.207 euros.

Desde el Consistorio también han solicitado ayuda para la contratación de personal en la brigada municipal, con 21.686 euros, que permitirán mantener el puesto de trabajo creado el pasado año y gracias al que una nueva familia llegó al municipio. “Con esta medida de lucha contra la despoblación hemos conseguido que este año el colegio pase de cinco a nueve niños”, ha resaltado Sánchez.

Por último, se acometerán gracias al PLUS 2021 otras actividades culturales, deportivas e iniciativas de acción social.