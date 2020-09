La feminista defensora de las "gallinas violadas" confiesa que es "trabajadora sexual"

Estefanía Moghli, conocida como Fani, saltó a la fama paralela de las redes sociales hace varios meses por un vídeo que se hizo viral. Aparecía en una finca bautizada como ‘santuario animal de Cataluña’, un espacio creado por ella misma “para rescatar animales de la esclavitud y así poder darles la vida digna que realmente merecen”. En el vídeo salía junto a una compañera explicando que habían separado a las gallinas de los gallos “porque las violan”.

Vegana y feminista, ahora vuelve a saltar al ruedo viral por otro vídeo, en el que aparece ella misma admitiendo que se dedica a la prostitución, lo que muchos usuarios de las redes sociales han calificado de “contradictorio”.

La joven, al parecer, se publicita como ‘Úrsula’ en una web de chicas de Barcelona, donde ofrece sus servicios por hasta 3.000 euros el fin de semana. Ante el revuelo originado inicialmente tras la aparición de varias fotos y de conversaciones privadas, ella misma ha aparecido en su canal de Youtube confirmándolo todo: “Aprovecho para visibilizar la problemática que se cierne sobre el trabajo sexual. No está reconocido, estigmatiza mucho, se criminaliza a todas las personas que trabajan así", mantiene Fani.

Esta activisa mantiene que "el trabajo sexual es trabajo. En España es alegal. Muchas compañeras están trabajando para que se reconozca y podamos tener derechos como cualquier trabajo. Los derechos que existen son una mierda total, vivimos en una total precariedad", sostiene en el vídeo que ha grabado.

“Ya está bien de seguir este sistema patriarcal que dice qué está bien y qué no. Qué podemos hacer y qué no con nuestros cuerpos. Para algo son nuestros", añade en este vídeo. "Podemos ser feministas y trabajadoras sexuales. A mí no me representa este feminismo hegemónico abolicionista; discrimina a muchísimas compañeras, no es inclusivo", concluye en su vídeo.