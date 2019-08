Un 'santuario animal' separa las gallinas y los gallos para evitar "violaciones"

La asociación 'Almas Veganas' acoge animales rescatados que están en un "régimen de exclavitud" para darles una vida digna. Trabajan en unos terrenos donde los animales viven libremente en un espacio que califican como "antiespecista, transfemenista, libertaria y ecologista".

Están de actualidad gracias a un vídeo que subieron a su cuenta de twitter y que se viralizó horas mas tarde. Del mismo, se ha hecho eco el programa, 'Todo es Mentira' de Risto Mejide. En el programa, aceptaron participar sabiendo que “les habían invitado para ridiculizarles" pero "querían colar al máximo su mensaje”.

En esta escena, las dos activistas lanzan unos huevos no fecundados al suelo para que las gallinas se los coman y recuperen de esta forma sus derechos. Aseguran que generalizando el veganismo se conseguiría no deforestar los bosques, por lo que sería la mejor y más rápida solución al cambio climático. Las tienen separadas de los gallos “para que no las violen” y explican que el hecho de consumir huevos implica “la explotación de las gallinas. "Los huevos son de las gallinas. Es su menstruación", reivindican.

La plataforma observa el comportamiento de las gallinas para ver como funciona la puesta de huevos. El objetivo, apuntan, es que las gallinas puedan llevar “una vida tranquila”. Se expresan con lenguaje inclusivo porque no creen "en el binomio hombre-mujer", aseguran que las granjas son "campos de concentración". Afirman que la trata de animales con fines productivos es "culpa del capitalismo", nos lleva a utilizar productos que no necesitamos para nada y que "no es natural comerse a nadie".

Para ellas, las granjas ecológicas no son la solución al problema y comer animales "es fascista".