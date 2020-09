El Ayuntamiento de Morata de Jalón, condenado por una adjudicación irregular realizada en 2010

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Morata de Jalón (Zaragoza) por la adjudicación irregular, en 2010, del contrato de obras de construcción del centro cívico. En una nota de prensa, la corporación municipal ha afirmado que asumirá las sentencias desfavorables dictadas en 2013 y 2020 a raíz del procedimiento llevado a cabo por la empresa Construcciones y Contratas Bernardo S.A. contra el Ayuntamiento por irregularidades.

Los hechos se remontan a 2010, cuando se licitó este procedimiento, que dio lugar a la reclamación de la empresa. El pasado 21 de mayo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJA falló en contra del Ayuntamiento en el recurso de apelación de la empresa citada contra la sentencia de 12 de febrero de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza.

"Esta resolución judicial confirma las irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato de obras, tramitado por el Ayuntamiento de Morata de Jalón, respecto a la contratación conjunta de elaboración del proyecto de ejecución de obras de 'Adecuación de Edificio Municipal para Centro Cívico a favor de Construcciones Paz Lema SL", han señalado.

Entre las irregularidades, el Ayuntamiento ha destacado que no existe acta de la única reunión de la mesa de contratación, ni propuesta formal de la mesa de contratación al órgano de contratación. Además, se selecciona la oferta de la empresa que es indicada por un arquitecto municipal que no forma parte de la Mesa de Contratación y no hubo negociación con los licitadores, siendo un procedimiento negociado, han continuado.

La oferta a la que se adjudicó el contrato, han indicado desde el Consistorio, no se ajusta al pliego de prescripciones técnicas, en la medida en que el correspondiente anteproyecto --con las partidas presupuestadas-- no permite la adecuación indicada, ya que no incluye la demolición de las edificaciones, ni tampoco las instalaciones necesarias para su funcionamiento.

El Ayuntamiento de Morata ha considerado que "estas irregularidades son muy graves" y ha lamentado "no poder ejercer acción alguna, dado el tiempo transcurrido, contra la persona que ostentaba la secretaría municipal en ese momento, o contra cualquier otra persona que tuviese responsabilidad en la adjudicación irregular que en ese periodo se hizo y que hoy ha merecido la reprobación de los tribunales de justicia".

La corporación se ha comprometido a "realizar una actuación administrativa conforme a Derecho y mejorar día a día para que nuestro municipio sea un lugar mejor, más justo y más transparente".