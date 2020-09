Una página de papel convertida en escultura

"Espero que les guste muchos a los aragoneses y estén orgullosos de algo nuestro como es HERALDO. Es algo de Aragón", explica el fundidor zaragozano Paco Torres Aznar sobre su último proyecto: convertir la primera página en papel de HERALDO DE ARAGÓN, publicada el 20 de septiembre de 1895, en una escultura para siempre.

Para un experimentado profesional como Torres, que tiene 52 años, este proyecto será el último que haga en Zaragoza, porque va a cerrar su empresa en la capital aragonesa para empezar a trabajar en otra de Madrid: la Fundación José Ponce. Por eso se emociona mucho al agacharse y tocar en el suelo su obra.

El trabajo no ha sido sencillo. Cuenta que el proyecto partió de una fotografía de esa página del diario que debía transformar en escultura. Era como moldear "una piedra de los romanos". "Estará allí mismo dentro de 500 o de 1.000 años", asegura el fundidor, que tiene varias piezas de su currículum en Aragón.

El fundidor de esculturas artísticas, Francisco Torres Aznar, ha creado la placa de bronce que reproduce la primera página del primer ejemplar de HERALDO, hace 125 años, y que está ubicada ante la puerta de la sede de este periódico, en el paseo de Independencia de Zaragoza.

Detalla algunas de sus obras convertidas en monumentos y esculturas con la fundición de bronce en sus instalaciones de San Juan de Mozarrifar. "De mis manos han salido las ranas del Ebro para la Expo, el león del Ayuntamiento de Paco Rallo, el papa Juan Pablo de Santa Engracia, el gigante de Sallent, los cofrades que están en el Colegio de Arquitectos, ‘Las tres gracias’, en Gran Vía, o el busto del rey Felipe en la Casa Consistorial", enumera.

Tecnología moderna

Para forjar la portada de HERALDO, de un metro de ancho por metro y medio de largo, explica que primero hubo que escanear la página de papel y darle una pátina antigua para colocarla en frente de la puerta del histórico edificio del periódico. "Hemos metido tecnología moderna, porque la hemos escaneado y se ha impreso en 3D con una fresadora. Ha costado muchísimo, y la hemos retocado para que fuera una página real de periódico, algo doblada", precisa el fundidor.

En el proceso para endurecer el bronce se utilizan moldes de arena en dos partes. Torres detalla que la pintan "para que aguante los cambios de temperatura" y la queman "para gasificarla". "Entonces, vertemos el bronce que se calienta a 1.250 grados de temperatura con los fundidores. Así se oxida. Queda el color entre verde y azulado del cobre", detalla.

Esta conversión definitiva ya se hizo con sus nuevos compañeros de Madrid, en la empresa José Ponce. Después del bronce, los fundidores tienen que repasar la nueva escultura con ácido para envejecerla. Así concluyó el proceso de endurecimiento de una página de papel para convertirla en una escultura que permanecerá en la acera del Paseo de la Independencia. Los últimos retoques se realizan siempre a mano.

Este trabajo se ha desarrollado durante tres semanas. En los últimos tres días se ha instalado en la acera del paseo, con una fina capa de cemento en los bordes, y junto a la exposición que conmemora los 125 años de HERALDO de ARAGÓN.

Paco Torres recuerda que empezó en este trabajo con su padre, cuando él apenas tenía 14 años. "Con él hacíamos relojes, espejos o candelabros... Pero yo me modernicé y he colaborado mucho con escultores. Ellos me traen sus obras en arcilla o escayola y yo la reproduzco en bronce", indica. "Esto es lo mismo, pero con un periódico que es como nuestro y, además, es mi último trabajo en mi ciudad", concluye emocionad por la experiencia que ha vivido en lo personal y en lo profesional.