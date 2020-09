El Jurado condena por asesinato a Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes

El Jurado ha condenado por asesinato a Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes, en el que murió Víctor Laínez en diciembre de 2017,tras la brutal agresión que sucedió en el pub Tocadiscos, en el Casco Histórico de Zaragoza. Los nueve jurados del segundo juicio, que se ha repetido porque el primero lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la falta de motivación del veredicto del tribunal popular, han decidido que el acusado mató a la víctima con las agravantes de alevosía y por motivos ideológicos, como reclamaron las acusaciones (la fiscal, la acusación particular y la acción popular).

La decisión de culpabilidad se ha adoptado por 8 a 1. Las partes van a presentar ahora sus calificaciones que podrían ir de 20 a 25 años de prisión. Así lo ha comentado el abogado Enrique Trebolle, de la acusación particular. La única agravante que no han aceptado ha sido el ensañamiento que solicitaban la acusación particular y la acción popular, que ejerce el partido Vox.

El tribunal popular ha contestado a las 45 preguntas que ha planteado la presidenta María José Gil Corredera y ha aprobado hechos desfavorables en los que las agresiones de Rodrigo Lanza causaron la muerte de Víctor Laínez ya que consideran que sus golpes provocaron los severos traumatismos craneoencefálicos que causaron una parada cardíaca y múltiples fracturas en huesos faciales.

Solo cinco de las preguntas han considerado que no eran hechos probados. De esta manera, los jurados no han creído que Victor Laínez llevara una navaja para amenazar a Rodrigo Lanza, que era el principal argumento de la defensa para pedir la legítima defensa. Tampoco creen que el acusado le atacó de frente y solo para defenderse, sino que lo hizo por la espalda.

En la agresión brutal, los integrantes del tribunal popular no consideran que aumentara deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima, con lo que no asumen la agravante del ensañamiento.

Esta deliberación es muy distinta a la que adoptó el primer jurado, en noviembre de 2019, que descartó que el acusado quisiera matar a Víctor Laínez y en la sentencia fue condenado a cinco años de prisión por un delito de lesiones u homicidio imprudente.

Los jurados se han decantado por la versión del dueño del bar, Ángel Aznar, quien declaró que el acusado atacó a Víctor Laínez por la espalda y sin posibilidad de defenderse, y fueron motivos ideológicos los que le llevaron a la agresión mortal. De hecho, Lanza reconoció que en la conversación que mantuvieron treinta minutos antes de la paliza, la víctima le había insultado llamándole “sudaca” y que se fuera a su país, tras contestarle porque él le había dicho “facha” y “fascista”.

Dieron como probado que cuando Lanza estaba colocado encima de Víctor Laínez pegándole puñetazos en la cara y patadas en la cabeza, se le acercó el dueño del bar y le advirtió: “Para, para, que lo vas a matar”.

El tribunal popular ha tardado dos días en completar el objeto del veredicto y la motivación de los hechos para completar la decisión y lo más complicado del proceso. En el primer juicio también se tardaron dos jornadas para adoptar la decisión, que luego fue anulada.