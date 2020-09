La DGA apoyará finalmente con un millón de euros a los municipios con Espacios Naturales Protegidos

Los presidentes comarcales cuyo territorio se encuentra en Espacios Naturales Protegidos han mantenido este jueves una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Joaquín Olona, en la que éste ha confirmado que, finalmente, el ejecutivo autonómico recuperará este 2020 alrededor de un millón de euros de los dos presupuestados para la compensación a los municipios afectados por esta figura de protección. Por su parte, los presidentes comarcales han pedido que se aceleren al máximo los trámites para que esas ayudas lleguen lo antes posible al territorio y los ayuntamientos puedan concluir así los proyectos que se están ejecutando durante este año.

El consejero también se ha comprometido a que en 2021 se volverán a presupuestar los dos millones de euros para estas subvenciones que reciben los ayuntamientos por las afecciones y limitaciones que implica que sus municipios se encuentren dentro de alguno de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón.

Los asistentes a la reunión ven insuficiente la partida de un millón de euros, pero entienden que actualmente la situación es difícil, que hay que recortar y que mejor esto que nada. Lourdes Arruebo, presidenta de la Comarca Alto Gállego ha explicado que plantearon el 65-70%, pero con el 50% que les ha anunciado Olona “el daño no es tan grave”. “Conformes no estamos, queríamos los dos millones y pedíamos algo que está recogido por ley, pero con un millón la afección no es tanta”, añade. Lo que les molestó es que “de un plumazo desapareciera la partida, eso era algo incomprensible”, asegura. Esta ayuda “es un paso importante, porque nos arriesgábamos también a que se borrara la partida de futuros presupuestos”.

Montse Castán, presidenta de la Comarca de la Jacetania ha subrayado que para este año “podemos estar algo conformes con esta partida” y reconoce que estas alturas “pocas cosas pueden hacer ya los ayuntamientos afectados”. Pero lo importante es que la partida “no se pierda”, y ante lo que se planteaba en un principio que era nada, “mejor esto”.

Esther Cereza, que ha acudido en representación de la Comarca de la Ribagorza ha explicado que en la reunión mantenida en agosto ya apuntaron que dejar la partida a cero no era lo más apropiado, y que este millón de euros, “siempre es mejor que nada”. Además “nos preocupaba que si este año no había compensación económica, en 2021 tampoco se recuperara”. Así que “se puede decir que estamos contentos por recuperar este año esa parte”, añade. Los presidentes comarcales también le han transmitido al consejero Olona “que se aceleren los trámites” para que esas ayudas lleguen “cuanto antes”, teniendo en cuenta que ya nos encontramos en el mes de septiembre.

En el encuentro han participado además los presidentes de Sobrarbe, José Manuel Bielsa, Hoya de Huesca, Jesús Alfaro y Somontano, Daniel Gracia.

Los Espacios Naturales Protegidos de Aragón en la provincia de Huesca son Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque Natural de Posets-Maladeta, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Parque Natural de Los Valles Occidentales, el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos y el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.