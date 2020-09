El aragonés Víctor Manero, tercero en la final del concurso de monólogos científicos Famelab

El aragonés Víctor Manero ha quedado tercero este miércoles en el certamen de monólogos científicos Famelab, que ha celebrado su final española en el teatro de la British Council School de Madrid a puerta cerrada como medida de prevención por la crisis sanitaria. A la final llegó también la zaragozana Inés Mármol, que competía junto a otros diez finalistas.

La final se ha podido seguir en directo desde las 20.30 a través del canal de Youtube y la página de Facebook de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que organiza junto al British Council este certamen en nuestro país. Los dos aragoneses, junto con el resto de finalistas, han ofrecido sus monólogos ante el jurado.

El matemático Víctor Manero, profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, ha titulado su monólogo para Famelab directamente en inglés: ‘To bet or not to bet’. Lo ha dedicado a un concepto denominado esperanza matemática de un suceso aleatorio, que puede ser útil para valorar por sí mismo que la gran mayoría de los juegos de azar no son más que un timo.

Directos a la final

Los dos monologuistas aragoneses se han visto en la final un poco de sopetón, porque, como el resto de sus compañeros, pasaron directamente al supenderse la semifinal de Famelab España prevista el 13 de marzo en Pamplona. "No pensaba llegar ni a la semifinal", aseguró Manero. Algo parecido le ha pasado a Inés Mármol, quien se sentía "como si me hubiese colado en la final más que habérmelo ganado, pero, ya que he llegado hasta aquí, me esforzaré al máximo, que oportunidades así se tienen pocas", decía antes de ofrecer su monólogo.