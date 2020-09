Dos aragoneses compiten en la final del concurso de monólogos científicos Famelab

Será nuevo y raro actuar sin público. Tan nuevo y raro como la ‘nueva normalidad’ que vivimos. El certamen de monólogos científicos Famelab celebra hoy miércoles su final española en condiciones atípicas, a puerta cerrada, como medida de prevención frente al coronavirus, en el teatro de la British Council School de Madrid. Pero podrá seguirse en directo porque se retransmitirá a partir de las 20.30 a través del canal de Youtube y la página de Facebook de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que organiza junto al British Council este certamen en nuestro país.

Los zaragozanos Inés Mármol y Víctor Manero competirán por convertirse en el representante de España en la gran final internacional de Famelab, que se celebrará de forma virtual este otoño.

Pese al "alivio" que le supone actuar sin público porque "me daba terror la idea de decir mi monólogo delante de tanta gente", Mármol se confesaba hace unos días "atacada, pues me ha dado por meter un par de cambios de última hora y necesito estar ya con el equipo de Fecyt y del British Council para que me aconsejen. ¡No veo la hora de que sea la final!". Cursa el doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas en la Universidad de Zaragoza y su tesis se centra en el uso de nuevos derivados metálicos frente al cáncer colorrectal, pero esta biotecnóloga zaragozana no hablará de ello en Famelab. Su monólogo se titula ‘Réquiem por una célula’ y habla de dos tipos de muerte celular.

El matemático Víctor Manero, profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, ha titulado su monólogo para Famelab directamente en inglés: ‘To bet or not to bet’. Lo dedica a un concepto denominado esperanza matemática de un suceso aleatorio, que puede ser útil para valorar por sí mismo que la gran mayoría de los juegos de azar no son más que un timo. Manero –nacido en Palma de Mallorca, pero que se considera de Sástago– se imagina la final como algo "frío; va a ser raro el no poder ver la reacción de la gente ante un gag que has preparado en el mónologo o no escuchar cómo el público hace ‘ahhh’ cuando se sorprende por lo que les acabas de explicar". Contar con el divulgador y astrocoplero Manuel González como presentador garantiza una gala animada.

Los dos monologuistas zaragozanos se han visto en la final un poco de sopetón, porque, como el resto de sus compañeros, pasaron directamente al supenderse la semifinal de Famelab España prevista el 13 de marzo en Pamplona. "No pensaba llegar ni a la semifinal", dice Manero. Algo parecido le pasa a Mármol, quien siente "como si me hubiese colado en la final más que habérmelo ganado, pero, ya que he llegado hasta aquí, me esforzaré al máximo, que oportunidades así se tienen pocas".

