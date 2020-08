"Ningún juego de azar te va a dar beneficios"

Un matemático en un campeonato de monólogos científicos suena a algo poco entretenido, si nos dejamos llevar por los tópicos. Competirá el próximo 7 de septiembre en el nacional, donde también participa otra aragonesa, la biotecnóloga Inés Mármol. ¿Cómo piensa divertir al jurado?

El tema tiene chicha y el formato del concurso reduce el monólogo a 3 minutos, no da tiempo a aburrirse. Va sobre las apuestas y cómo el conocimiento matemático nos ayuda a identificar cuando un juego puede ser beneficioso o no. Normalmente en ninguno vamos a obtener beneficio a largo plazo.

Un tema muy jugoso, sin duda.

Sí, porque es un asunto candente con las casas de apuestas.

¿Aváncenos el contenido y alguno de los ‘gag’?

Se supone que no podemos contar nada. El título ‘To bet (apostar) or not to bet’ es un juego de palabras en referencia al ‘to be or not to be’ (ser o no ser). En algún momento recito a Shakespeare.

¿Y qué nos aconseja, apostar o no apostar?

La respuesta corta a esta pregunta sería no apostar y la larga, no apostar nunca. Así de sencillo. Ningún juego de azar te va a resultar beneficioso. Hay gente que saca dinero con eso y de algún lado tiene que salir.

¿En qué teoría se basa?

En el concepto de esperanza matemática de un suceso aleatorio. Conocidas las normas de cualquier juego, tú puedes hacer una cuenta y valorar si a largo plazo va a resultar bueno o malo. La idea es que la gente sepa cómo se calcula y pueda valorar de antemano si un juego le resulta beneficioso. Si lo hacemos, veremos que no.

¿Qué me dice pues de la familia Pelayo y su éxito en los casinos?

No conozco mucho su historia, pero la ruleta es de los juegos donde menos pierdes.

Su teoría de no apostar sería muy beneficiosa para los miles de adictos.

Documentándome para el monólogo vi datos muy preocupantes de los últimos años en la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Las apuestas ‘on line’ han hecho que la edad de los apostantes baje un montón.

¿Y la lotería?

La lotería tiene un componente emocional muy fuerte. Se dice que los matemáticos son esa gente que no apuesta salvo para la Lotería de Navidad. ¿Qué pasa si yo no juego y se hacen millonarios todos mis compañeros?

Es uno de los impulsores del Museo de las Matemáticas de Casbas. Se nota que para usted es importante la labor de divulgación.

Para mí es importante llegar al público generalista, no a los convencidos, a quienes te dicen ‘soy de letras y odio las matemáticas’, buscando el formato que más se adecue, ya sea a través de monólogo o montando un museo. Las matemáticas forman parte de nuestra vida. Busco que más gente se empape de esta maravilla y pierda el miedo.

De hecho da clases de Didáctica de la Aritmética y de la Geometría a futuros maestros. ¿Qué les inculca?

Se trata de que conozcan los contenidos necesarios de Primaria y sobre todo les enseñamos cómo enseñar para que a los alumnos les resulten más cercanas y atractivas, algo que se entienda, no algo que se memorice. Porque el conocimiento que adquieres memorizándolo va a tener las patas muy cortas.

También escribe colaboraciones periodísticas con ese mismo afán de divulgación.

La Real Sociedad Matemática Española tiene una sección semanal en el ABC en la que yo he escrito sobre una técnica para calcular la distancia a las estrellas o sobre la letra del DNI, que tiene muchas matemáticas detrás. Son las matemáticas del día a día y están por todos los sitios.

¿Y qué hay detrás de la letra del DNI?

La letra del DNI es un dígito de control, sirve de elemento verificador para evitar que pongas un número falso en una cuenta bancaria, por ejemplo. Tu número de DNI son 8 cifras y la letra se obtiene de hacer una cuenta secreta, que en realidad no es tan secreta, pues desvelo en el artículo cómo se calcula.