El sindicado STEA pide a Lambán que cese a Faci por haber perdido la confianza de los docentes

El sindicato STEA exige al presidente de Aragón, Javier Lambán, que cese al consejero de Educación, Felipe Faci, al considerar que ha perdido "por completo" la confianza del profesorado aragonés y ya "no vende la moto".

Denuncia la organización en un comunicado que la vuelta a las aulas no es segura, que no se han realizado pruebas diagnósticas al profesorado. Y que si se extrapola a la plantilla de la escuela pública de Aragón el porcentaje medio de profesorado contagiado de las comunidades donde se han realizado pruebas diagnósticas, donde un 4 % está dando positivo, unos 640 docentes están ya dando clases siendo vectores de contagio en los centros educativos. "Eso no es una incorporación segura a las aulas, eso es no hacer frente a la realidad y permitir que la pandemia se extienda", asevera el sindicato.

Critica asimismo que las "aulas burbuja" han pinchado en "madrugadores", comedor, transporte escolar y desdobles, convirtiendo también al alumnado en vectores de propagación de la covid-19 y que, en cuestión de semanas los centros, salvo los más pequeños del medio rural, serán los nuevos focos de propagación comunitaria.

A su juicio, la situación de las ratios en los centros es "prima hermana de la del curso anterior" y respecto a las políticas progresistas es "triste constatar que a grandes rasgos no hay mucha diferencia entre las comunidades gobernadas por coaliciones encabezadas por el PSOE o por el PP".

"La clave es que con menos de un 4 % del PIB en inversión educativa cualquier comunidad está abocada a gestionar la miseria en el sector educativo, y más en la actual situación de pandemia", lamenta, toda vez que reconoce que la principal "concesión" arrancada por los tres sindicatos firmantes de las condiciones de inicio de curso ha sido el teletrabajo para las embarazadas.

"Un gran gol propagandístico de la administración, pues no concede nada, ya que es más cómodo para las embarazadas optar por una baja médica que por la enseñanza a distancia", asegura.

STEA denuncia retrasos en la entrega de mascarillas, geles, pantallas faciales, y que haya sido el presupuesto ordinario de los centros los que hayan tenido que suplir estas carencias ya que estos materiales no deberían haber estado en los centros en el momento de incorporarse el alumnado "sino ya desde que se incorporó el profesorado".

Ningún incremento destacable en el personal de administración y servicios, ni entre el personal de limpieza, ordenanzas, enfermeras educativas, auxiliares de enfermería o de educación especial son otras de las denuncias de STEA, que suma además los "resbalones continuos" en la gestión ordinaria del departamento como convertir todas las jornadas en continua o la prolongación del acto de elección del profesorado interino de infantil y primaria o el retraso "hasta el infinito" en la concesión de citas presenciales en el Servicio Provincial de Zaragoza.