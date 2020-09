Industrias Químicas del Ebro prevé cerrar el año con 90 millones en ventas al no haber parado su actividad por la crisis

Industrias Químicas del Ebro (IQE) espera acabar 2020 con una facturación ligeramente superior a la de 2019 (unos 88 millones). "Si no hay otro gran susto, estimo que cerraremos parecido en torno a 90 millones. Haber sido considerados servicio esencial y haber podido mantener la exportación que supone el 55% del negocio" ha permitido, según Eduardo Villarroya, director gerente de la compañía, "mantener las ventas a lo largo del ejercicio".

Dedicada a la fabricación de productos catalogados como esenciales desde materias primas a detergentes o componentes para el tratamiento de aguas y alimentación humana y animal, IQE no tuvo que parar. "Algunos de nuestros productos se utilizan como estabilizante de lejías y otros para jabones. Ante la llamada de la Administración, tuvimos que ponernos en contacto con algún productor de desinfectantes ofreciéndole todo nuestro apoyo", señaló Villarroya. Por eso, pese al impacto que esta crisis ha tenido, han podido seguir trabajando en todos los turnos incluidos fines de semana. "Para nosotros era importante que además de la actividad se mantuviera el empleo y lo hemos conseguido sin tener que solicitar ningún ERTE", dijo.

Tampoco se han paralizado las inversiones en IQE que cuenta con tres fábricas en Bilbao, Barcelona y Zaragoza. En la actualidad está con importantes inversiones en la de planta de Bilbao por valor de 15 millones para aumentar la producción de una materia prima que se utiliza en la producción de sílice. Dese IQE esperan tenerla operativa en enero o febrero de 2021. Y en la de Zaragoza están invirtiendo también en temas medioambientales como la nueva planta de tratamiento de aguas, en fase de solicitud de licencias. "Al final hablaremos de cerca de 25 millones a invertir entre las plantas de Zaragoza y Bilbao", añadió.

Fueron abril y mayo los meses, reconoció el director gerente de IQE, en los que la parte comercial se vio más afectada, pero luego fueron recuperando terreno poco a poco. "Con la pandemia sufrió mas el mercado nacional –y sobre todo los sectores cerámicos, pinturas y automoción– que el internacional". No obstante, precisó el directivo, si han observado que el transporte marítimo no funciona como antes de la covid-19. «Al tener menos navieras nos encontramos muchas veces con barcos llenos, cancelaciones, subida de tarifas etc". Por último, hizo un llamamiento a la Administración para que "apoye todas las inversiones productivas y agilice y facilitar licencias y permisos".

