Los médicos aragoneses abogan por la vuelta al aula presencial y con las máximas garantías

Los colegios de médicos de Aragón apuestan por una vuelta presencial al aula y para ello recalcan que es necesario seguir unas recomendaciones que permitan reducir al "mínimo" las posibilidades de contagio. Entre ellas, recuerdan la importancia de la higiene, mantener la distancia social, ventilar los espacios y apuestan por el uso de mascarilla a partir de los 4 años –una medida, de momento, solo adoptada por Cantabria–. Estas y otras cuestiones se debatirán este viernes en la reunión entre Educación y Sanidad en la que participarán los consejeros de cada uno de los ramos y los ministros de Sanidad, Educación y Política Territorial.

"Tenemos que vivir con los riesgos provocados por el coronavirus", reconoció Concepción Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, quien abogó por "seguir unas directrices para la vuelta segura al colegio". Entre ellas, hizo especial hincapié en el uso de la mascarilla, la distancia y el lavado de las manos. "Hay que dotar de más profesores a los centros porque en el aula no puede haber muchos niños, ya que en grupo y en espacios cerrados, la transmisión del virus aumenta", recalcó. Aragón tiene previsto contratar unos 350 docentes más y reducir las ratios, en la medida de lo posible, a 22 alumnos desde infantil a 2º de ESO. Ferrer explicó que no existe un "número idóneo" ya que depende de las dimensiones del aula.

Respecto a las mascarillas, Ferrer acogió la recomendación del grupo covid del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que apuesta por el uso a partir de los 4 años. El Departamento de Educación, de momento, lo exigirá desde 1º de infantil, aunque explicaron que no se descarta modificarlo si hay un cambio en el criterio de Sanidad. Establecer horarios escalonados en la entrada y salida de los centros y que los abuelos no cuiden de los menores, "puesto que son la población más vulnerable", son otras de las recomendaciones médicas. También reclaman que existan grupos estables, los alumnos no cambien de aula, haya amplia ventilación, se desinfecten todas las superficies y todas las puertas estén abiertas "para evitar que se toquen los pomos de manera continu"».

Ferrer destacó como punto relevante que los centros educativos y sanitarios estén en contacto permanente. "Sabemos que va a haber casos positivos", reconoció y por ello recalcó la importancia de esta figura, que el Gobierno aragonés ya ha planificado. Habrá un responsable del centro de salud que coordinará a todos los colegios e institutos de la zona. Ante cualquier sospecha, esta persona decidirá cómo actuar y pondrá en marcha los protocolos indicados.

Los niños, apuntó Ferrer, no pueden estar "encerrados" hasta que exista una vacuna. Una visión que también comparten los médicos de Huesca que se han sumado a las recomendaciones del Consejo General, "porque el país no se puede volver a cerrar y hay que retomar las clases". A su presidente, José María Borrel, le llamó la atención la falta de previsión, "que a estas alturas todavía estemos pensando en cómo abrir las aulas". Abogó por la enseñanza presencial pero con medidas adaptadas a los distintos tipos de centros: "No es lo mismo un instituto de Zaragoza que un colegio de una zona rural". Borrel puso el énfasis en elementos añadidos como el transporte escolar o el cuidado de los niños fuera del aula.

El presidente de la organización colegial de Huesca reclamó una planificación y no tener prisa por el inicio del curso, si es necesario escalonar el regreso. "Nos estamos creyendo que esta segunda oleada es más floja, pero cuidado", advirtió, porque hay riesgo de colapso del sistema sanitario. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, asumió en su integridad las recomendaciones del Consejo General y afirmó que son "oportunas para iniciar el curso escolar".

Cita clave

El consejero de Educación de Aragón, Felipe Faci, trasladará este jueves a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, su propuesta para el próximo curso basada en el regreso presencial al aula hasta 3º de ESO, con clases en infantil y primaria de 9.00 a 14.00. En los cursos superiores se pondrá en marcha un modelo educativo semipresencial para que los alumnos acudan al aula en días alternos. En la reunión, en la que también participarán los representantes sanitarios, se abordará el inicio del próximo curso escolar. Aragón presentará este viernes las instrucciones sobre las que pivotará la vuelta al aula a partir del próximo 7 de septiembre.