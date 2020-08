El ocio nocturno cifra sus pérdidas en 30 millones de euros en todo Aragón

El ocio nocturno asegura acumular pérdidas de hasta 30 millones de euros en todo Aragón por el cierre impuesto hace ya un mes. Trabajadores y empresarios han vuelto a salir este jueves a la calle para exigir soluciones al Ejecutivo de Javier Lambán. La situación, han dicho, es ya insostenible, ya que "cada día hay más locales a los que les están cortando la luz" o que, directamente, se tienen que declarar en quiebra. El problema, ha apuntado Alberto Campuzado, portavoz del colectivo, es que el Gobierno de Aragón "sigue con los brazos cruzados", "no concreta ayudas" y "ni siquiera aclara" cuándo podrán reabrir sus puertas estos locales.

Las principales asociaciones del sector siguen perfilando una demanda a la que se han unido bares de Huesca, Caspe y otros puntos de Aragón. Campuzano ha recordado que los negocios llevan ya cuatro semanas cerrados, y que en este tiempo, el equivalente "a dos cuarentenas", los contagios no han bajado en la Comunidad. "La situación es ridícula. No nos dan ninguna solución ni responden a nuestros escritos. No hacen nada", ha aseverado.

Los trabajadores temen no cobrar el paro o el ERTE hasta noviembre. Tras la protesta del pasado jueves, el colectivo no ha recibido ninguna llamada por parte del Gobierno de Aragón. "Es como si no existiéramos", ha lamentado su portavoz. En esta ocasión, han acompañado sus protestas con una ruleta con la que han tratado de 'adivinar' a quién echará la culpa esta semana el Ejecutivo autonómico por los rebrotes. Entre las posibilidades, el ocio nocturno y los bares de copas (que aparecían en repetidas ocasiones) o la DGA y la falta de test, dos opciones que "no valían", ya que te obligaban "a volver a tirar". "Así creemos que se está gestionando la pandemia en este edificio. Necesitamos transparencia, que se explique según qué criterios se está actuando", ha añadido Campuzano.

El sector ha vuelto a reivindicarse como el "ocio nocturno regulado" con consignas como "No queremos ERTE ni limosnas", "Queremos trabajar, no estar en casa" o "El virus trabaja las 24 horas, no solo a partir de las 0.00". "Somos los que cumplimos. ¿O es que creéis que la gente joven se va a quedar en casa y no va a salir? Va a salir, y mejor que esté en un sitio regulado en el que se pueda controlar el cumplimiento de la normativa. Ni un solo local o discoteca ha tenido que cerrar en Aragón por un brote de covid", ha recalcado.