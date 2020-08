El ocio nocturno se declara "en ruina" y exige una mesa de trabajo a la DGA

Más de una veintena de trabajadores y empresarios del ocio nocturno de Zaragoza han protestado este jueves frente al Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para exigir "soluciones" al cierre de sus locales, decretado hace ya más de 20 días para frenar los rebrotes de coronavirus. Eneko Abad, portavoz del colectivo, ha insistido en la "negativa total y la absoluta falta de comunicación" por parte del Gobierno aragonés. El problema, ha recordado, afecta tanto a bares como salas de conciertos, discotecas, taxistas y proveedores. "Estamos en la auténtica y absoluta ruina. Se nos ha demonizado", ha afirmado.

Abad ha recordado que el ocio nocturno es "parte del turismo de Zaragoza" y que el sector ha invertido "muchísimo dinero" para adaptar sus locales a las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno de Aragón. "Para nosotros es muy importante no ser foco de contagios. No hay ni una sola denuncia que diga que en el ocio nocturno los ha habido. No somos los culpables, pero sí los que queremos poner una solución por todos los medios. Necesitamos que se nos escuche, que haya ayudas a fondo perdido y créditos al 0% de interés", ha subrayado.

Como avanzó HERALDO, ha recalcado que el sector "ha agotado todas las vías de comunicación" y que, si no hay una respuesta adecuada por parte del Ejecutivo autonómico, recurrirán a la vía judicial. "Todos los jueves estaremos aquí protestando", ha dicho Abad. A su entender, si el Gobierno les escuchara no se tendrían que llegar a estos extremos, sino que el problema podría resolverse con una mesa de trabajo en la que alcanzar un acuerdo. "Somos una pata de apoyo más, no el enemigo", ha reiterado.

Para el sector, existe una "relación total" entre el cierre del ocio nocturno y el aumento del botellón. "Si ha tenido que bajarse la persiana de aquellos establecimientos en los que pueden tomarse una cerveza tranquilamente y entre unas estrictas medidas de seguridad, evidentemente van a buscar otros sitios donde no están controlados", ha agregado.

Para muchos empresarios, la situación es ya asfixiante. "Habíamos sacado a casi toda la plantilla del ERTE y ahora han tenido que volver. No ha habido ninguna solución para los alquileres, y ahora ya no hay ni moratorias. Si seguimos así, muchos locales pueden verse abocados al cierre. Vamos sobreviviendo al día", ha comentado Patxi Cano, presidente de Aragón en Vivo y responsable del Rock and Blues.

El expresidente de Interpeñas Braulio Cantera abrió la sala 'Lo Intento' un mes antes del estado de alarma. "Tuvimos que cerrar nada más empezar y ya hemos tenido que despedir a dos trabajadores. La mochila se va agotando y no tenemos ninguna perspectiva o señal de si podremos abrir en 15 días o en un mes. No es que nos vaya mal o regular, es que no tenemos ningún ingreso, y la situación por parte del Gobierno es de indiferencia absoluta", ha subrayado.