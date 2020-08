Las dudas existentes por la vuelta al cole provocan una adquisición desigual de los libros de texto

La vuelta al colegio y la incertidumbre respecto a un nuevo confinamiento están provocando efectos antagónicos a la hora de adquirir los libros de texto. La Federación Aragonesa de Librerías asegura que este año se ha percibido una reducción de alrededor el 25% de las compras ante la duda sobre si habrá clases o no el próximo curso y en qué formato. Por el contrario, algunas librerías han tenido una sensación contraria, con familias que quieren tener ya los libros por si hubiera un nuevo confinamiento en septiembre.

"Los padres tienen dudas sobre cómo será el próximo curso escolar y esto ha provocado que hayan retrasado la adquisición de material", reconoce Óscar Martín, presidente de la Federación Aragonesa de Librerías y dueño de la librería Siglo XXI, al tiempo que advierte que esta decisión puede conllevar que en septiembre haya un aumento considerable de peticiones que podría provocar incluso "una ruptura de ‘stock’" si las librerías no lo prevén.

La caída de ventas, según los cálculos provisionales, rondaría el 25%, aunque recordó que siempre suele haber una variación de alrededor de un 5% entre unos años y otros debido a los cambios o no de libros de texto en los centros educativos. Además, un 10% se tratarían de reservas no recogidas. "Algunos padres me han llegado a preguntar si podrían devolver los libros si finalmente en septiembre no comienza el curso", señala.

En este sentido, recuerda que el curso se mantiene, aunque todavía no se haya definido en qué modo. Por ello anima a las familias a que, al menos, hagan las reservas para asegurar que las librerías adquieren los ejemplares que se venderán en septiembre.

A pesar de esta percepción general del sector, librerías como la Central de Zaragoza aseguran que lo que han observado este año es un adelanto de las ventas debido a la incertidumbre que genera en las familias un nuevo confinamiento en septiembre. "Ante la duda, prefieren tener ya los libros de texto", subrayan.

Ambos coinciden en que la crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha disparado de manera sustancial la compra ‘online’ y el reparto de los libros de texto a domicilio. "Muchas librerías hemos actualizado las páginas web y para las familias es más rápido y práctico", reconoce Martín.

Por su parte, los 58.000 menores que están inscritos en el banco de libros que gestiona el Gobierno de Aragón deberán recoger el material escolar en sus centros educativos en septiembre. Cada colegio e instituto adecua unas fechas entre la semana previa al comienzo de las clases y la siguiente. Además, en septiembre se abre el plazo para que las familias que no han resultado beneficiarias de una beca de material curricular puedan inscribirse en el banco de libros.

Los grandes almacenes

Las grandes cadenas como El Corte Inglés o Carrefour ya tienen en marcha la campaña de ‘vuelta al cole’ que llevan a cabo todos los años de manera regular. Carrefour ofrece descuentos de 10 euros por cada 90 de compra en libros de texto, también incluye ofertas en uniformes, calzado y ropa de diario para los pequeños de la casa. En una línea similar se sitúa El Corte Inglés: con hasta un 10% de regalo. Además, tienen una cuenta abierta para pagar a partir del 31 de octubre en diferentes modalidades. La reserva de libros de texto se puede hacer hasta el 27 de agosto. Por su parte, Amazon cuenta con descuentos de hasta el 25% sobre el precio recomendado.