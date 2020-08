La UZ recauda más de 18.000€ para ayudar a los estudiantes afectados por la covid

La Universidad de Zaragoza ha recibido más de 80 donaciones, por un montante de alrededor de 18.000 euros, para ayudar económicamente a que alumnos que se han visto afectados por la covid-19 no tengan que abandonar sus estudios. Además, el campus público trabaja con el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón en la elaboración de las bases de una nueva beca que también irá dirigida a este tipo de alumnado.

El fondo solidario covid impulsado por la Universidad de Zaragoza había recibido la semana pasada –últimos datos disponibles– un total de 18.484 euros, procedentes de 82 aportaciones. Una cifra que podría haber aumentado en las últimas jornadas. Esta apuesta se inició a mediados de junio tras ser aprobada por el Consejo de Dirección y también contó con al adhesión del Consejo Social de la institución académica. El objetivo es que el dinero recaudado con estas "aportaciones voluntarias de miembros de la comunidad universitaria" vaya destinado a ayudar a estudiantes.

Más allá de los efectos sanitarios, la pandemia está teniendo importantes repercusiones económicas, entre ellas los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o incluso los despidos. Por ello, la intención de este fondo es ofrecer una ayuda a aquellos universitarios que, a consecuencia de la covid, se encuentren "en situaciones de dificultades económicas que pudieran impedirles continuar sus estudios".

La Comisión de Selección de Becarios se encarga de la gestión de este fondo, que se destinará a costear gastos de matrícula, desplazamientos, residencia en una localidad distinta al domicilio familiar, material escolar y otros aspectos que puedan necesitarse y que se considere que deben ser atendidos.

Desde el campus público detallan que esta iniciativa todavía se mantiene y que aquellos que deseen colabora todavía pueden hacer aportaciones. Esta apuesta, recuerdan, enlaza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que la Universidad de Zaragoza asumió como "compromiso institucional".

Becas covid

El campus público y el Gobierno de Aragón impulsarán para el curso 2020-2021 unas ayudas específicas para aquellos alumnos que se han visto afectados por esta crisis sanitaria. Sin embargo, su convocatoria todavía no se ha publicado a la espera de determinar algunos aspectos relacionados con su gestión.

No obstante, el rector en funciones, José Antonio Mayoral, y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ya adelantaron que se destinarían un total de 900.000 euros. Asimismo, aquellos alumnos cuyas familias perciban el Ingreso Mínimo Vital entre los meses de junio y diciembre y que no hayan podido beneficiarse de las becas del Ministerio por superar los umbrales de renta y patrimonio, no tendrán que pagar la matrícula el próximo curso. Todo ello con la intención de no dejar a ningún alumno sin la oportunidad de comenzar o continuar sus estudios de grado o máster.