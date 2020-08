El contagio del coronavirus explicado como si fuera "una lotería"

"Una lotería". Con esas palabras define Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario y profesor titular de la Universidad de Zaragoza, la covid-19. Lo ha explicado en un hilo de Twitter, apoyándose en las noticias publicadas por varios medios de comunicación. "Esto no se empezará a solucionar hasta que la gente no tenga claro que la covid-19 es una lotería", ha publicado.

Esto no se empezará a solucionar hasta que la gente no tenga claro que la #Covid_19 es una 𝗹𝗼𝘁𝗲𝗿𝗶́𝗮.



Abro hilo para explicarlo. ⬇️ — Nacho de Blas (@BlasIgnacio) August 6, 2020

En primer lugar ha hecho mención al aumento de la posibilidad de contagio cuantas más relaciones se establezcan. "Las probabilidades de infectarse son directamente proporcionales a la cantidad de contactos estrechos que se mantienen cada día. Por lo tanto cuantos más contactos mantengas más probabilidades hay de que ‘toque la lotería’", ha manifestado de Blas en la red social. Esta teoría la ha apoyado en una noticia sobre un 'macrobrote' que se ha desencadenado en una reunión de Valencia y del que han surgido 84 contagios. En un principio se pensó que no se trataba de un solo brote, sino que eran seis distintos, cinco de origen familiar y uno social, tal y como había informado la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.

"El problema es que es como la Lotería de Navidad y cada vez que le 'compras un número' a un contacto, también te llevas unas 'participaciones' de sus boletos", ha añadido el epidemiólogo veterinario. Y ha aclarado: "No es lo mismo contactar con personas de alto riesgo que con personas de bajo riesgo". Nacho de Blas lo relaciona con los contagios entre los profesionales de hospitales y una información que recoge unas declaraciones de esta semana de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Simón determinó que los hospitales eran los principales focos de contagio del coronavirus en el país.

2) El problema es que es como la lotería de Navidad, y cada vez que le "compras un número" a un contacto, también te llevas unas "participaciones" de sus boletos.

No es lo mismo contactar con personas de alto riesgo que con personas de bajo riesgo.https://t.co/AgAaC37mb4 — Nacho de Blas (@BlasIgnacio) August 6, 2020

El tercer punto de la exposición del también docente de la Universidad de Zaragoza es que el virus se comparte fácilmente. "Además es una 'lotería' que se juega en familia, con tus compañeros de trabajo y con tus amigos -ejemplicó-. Estás jugando a todos los números que han 'comprado' tu pareja, hijos, padres, colegas... y también juegas a las 'participaciones' que tienen". Esto sería una de las causas que avalan que algunos brotes han surgido en entornos familiares, como lo que se planteó en un principio en el supuesto de Valencia mencionado con anterioridad.

3) Además es una "lotería" que se juega en familia, con tus compañeros de trabajo y con tus amigos.

Estás jugando a todos los números que han "comprado" tu pareja, hijos, padres, colegas... y también juegas a las "participaciones" que tienen.https://t.co/CanxrAfoOx — Nacho de Blas (@BlasIgnacio) August 6, 2020

"La solución pasa por una buena vigilancia epidemiológica y una de sus herramientas claves es establecer un buen sistema de trazabilidad y un análisis de riesgo adecuado", ha continuado de Blas en su hilo de Twitter, que ha recibido cientos de interacciones. "La trazabilidad es el famoso 'rastreo' del que tanto hablan los medios últimamente", ha aclarado, un rastreo que el epidemiólogo ha aplaudido en diversas ocasiones en declaraciones a HERALDO. Este cuarto punto de su estudio se podría vincular con el quinto: "La evaluación del riesgo de contagio se basa en la trazabilidad de los contactos y actividades realizadas, y según el nivel de riesgo establecido se deben adoptar distintas medidas preventivas". Esas medidas que menciona detalla que pueden ser las mascarillas, mantener la distancia, realizar cuarentena o el aislamiento.

4) La solución pasa por una buena vigilancia epidemiológica y una de sus herramientas claves es establecer un buen sistema de trazabilidad y un análisis de riesgo adecuado.

La trazabilidad es el famoso "rastreo" del que tanto hablan los medios últimamente.https://t.co/JihtINFAeS — Nacho de Blas (@BlasIgnacio) August 6, 2020

"Al finalizar el día os recomiendo que hagáis el recuento de ‘boletos’ de lotería que habéis ‘comprado’, y actuéis en consecuencia"

En cualquier caso, Nacho de Blas también sentencia en la red social que el rastreo “no es sólo trabajo de las autoridades sanitarias". Por esta razón, este experto hace una recomendación: "Al finalizar el día os recomiendo que hagáis el recuento de ‘boletos’ de lotería que habéis ‘comprado’, y actuéis en consecuencia".

No es una labor sencilla, ya que para evitar el 'premio gordo' hace falta hace sacrificios. "Si queremos salir de viaje no podemos estar haciendo reuniones familiares masivas e irnos de discotecas. Si queremos trabajar presencialmente quizás haya que reducir las actividades de ocio... No se puede tener todo, hay que elegir", aconseja de Blas. Por último, apuesta por el "autorrastreo diario" como una acción solidaria.

