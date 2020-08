La residencia de Valdespartera ya atiende a cuatro personas con síntomas leves

La residencia de mayores Albertia de Valdespartera recibió este martes a los cuatro primeros pacientes covid que no pueden llevar a cabo el aislamiento en su propia vivienda y que presentan una sintomatología leve o incluso son asintomáticos. Según ha explicado Julián Martínez, director provincial de Intervención Social de Cruz Roja en Zaragoza, estos pacientes son derivados por parte de Salud Pública en dos turnos: mañana y tarde.

En estos turnos, el centro, que cuenta con una capacidad de 70 personas, recibe un listado con el número de personas que está previsto que se les traslade de manera voluntaria para llevar a cabo la cuarentena. "Nos detallan donde tenemos que ir a buscarlos y al llegar al centro se les asigna una habitación -que puede ser individual o doble-", ha puntualizado.

"El funcionamiento del día a día es similar al de cualquier dispositivo de estas características", ha detallado. Como medida habitual, "permanecen bastante tiempo en aislamiento en sus habitaciones", aunque también tienen acceso a zonas comunes "con limitación de franjas horarias". La previsión es que la próxima semana se pueda comenzar con "actividades grupales de corta duración".

Su estancia dependerá de los resultados de las pruebas PCR que se les vayan haciendo. En este centro actualmente no hay un perfil definido en cuanto a edad o sexo. La única seña en común es que todos no tienen síntomas o son de carácter leve y no pueden aislarse en sus viviendas. "Generalmente es porque comparten piso o porque viven en una situación de infravivienda", ha confirmado Martínez..

Este centro se suma a la residencia Baltasar Gracián, que ya atiende a asintomáticos y se prevé que la próxima semana se pueda derivar a personas a la Sala Multiusos, que todavía está pendiente colocar unas mamparas de separación y que, al igual que la residencia Albertia, estará gestionada por Cruz Roja.