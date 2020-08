Empiezan a llegar pacientes asintomáticos a los espacios reservados en Zaragoza

Zaragoza capital cuenta con alojamientos alternativos de aislamiento social para garantizar la cuarentena a aquellos pacientes asintomáticos que no puedan permanecer en sus domicilios. Ya se ha estrenado el alojamiento habilitado en la residencia Albertia Valdespartera, que comenzó a recibir a sus primeros usuarios. Además, dispone de la sala Multiusos del Auditorio, que se ha acondicionado con casi 100 camas pero aún no está en funcionamiento, y la residencia juvenil Baltasar Gracián, pensada inicialmente para viajeros en tránsito contagiados de coronavirus y que no requieran hospitalización.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, adelantó el lunes que Aragón disponía de otros "recursos alternativos", como hoteles y espacios residenciales, gestionados entre los Departamentos de Ciudadanía y Sanidad y alguno también con la colaboración de Cruz Roja. Fuentes del Ejecutivo autonómico destacaron ayer que no son dispositivos sanitarios, sino sociales, y reiteraron que se trata de un recurso más "para favorecer el aislamiento de aquellas personas que han resultado positivo y son asintomáticas y no pueden estar en su vivienda".

El alojamiento para estos pacientes en la residencia Albertia Valdespartera, que será gestionado por Cruz Roja y ofrece 78 plazas, ha empezado a funcionar. La previsión era que a lo largo de la tarde de este martes se trasladara ya hasta las instalaciones a cuatro personas, según indicaron desde Sanidad.

Andrea Hoya, directora de la residencia, explicó que el centro, que todavía no se había estrenado, se ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón, cediendo las instalaciones para el alojamiento de pacientes asintomáticos. Cuenta con habitaciones individuales y dobles y la idea es que los usuarios temporales puedan moverse por el centro.

Por su parte, la residencia juvenil Baltasar Gracián, dependiente del Gobierno de Aragón, se puso a disposición de los viajeros de paso que llegaran al aeropuerto con síntomas de la enfermedad y no requiriesen hospitalización. Sin embargo, tal y como confirmaron desde Cruz Roja, que se encarga de los traslados, hasta el momento no se ha llevado a ningún viajero hasta estas instalaciones. Fuentes de Sanidad explicaron ayer que la residencia Baltasar Gracián, con 13 plazas disponibles y gestionada por el Instituto Aragonés de la Juventud, acoge ya a seis personas asintomáticas que requerían un espacio adecuado para garantizar la cuarentena.

484 pacientes ingresados

La Dirección General de Salud Pública detectó el lunes 388 nuevos casos de coronavirus en Aragón: 31 en Huesca, 12 en Teruel y 345 en Zaragoza. Del total, 139 son asintomáticos. Los positivos se notificaron tras realizar 3.526 pruebas, 3.097 de ellas PCR. Aragón fue un día más la Comunidad que volvió a liderar el balance diario de todo el país, donde se notificaron ayer 1.178 positivos.

Las diez zonas básicas de salud que más positivos registraron en la última jornada se concentran en Zaragoza capital:Delicias Norte (45), Rebolería (23), Delicias Sur (22), Fernando El Católico (22), Torre Ramona (18), Venecia (18), Sagasta-Ruiseñores (16), San José Sur (15), Las Fuentes Norte (14) y La Almozara (13).

Los pacientes covid siguen aumentando en los hospitales aragoneses. Ya hay 484 camas ocupadas por enfermos afectados por coronavirus o por sospecha del mismo, 40 de ellos en las ucis, repartidos por 18 centros de toda la comunidad autónoma. Los dos hospitales con más infectados por coronavirus son el Clínico, con 141, seguido del Servet (133). En estos momentos, Aragón tiene una disponibilidad del 45% de camas uci y del 36% en planta.

Respecto a la posibilidad de colapso asistencial, el presidente de Aragón, Javier Lambán, confió en no llegar a esa situación:"Si en marzo pudimos afrontar la situación sin necesidad de recurrir a medios extraordinarios a los de la propia capacidad de hospitalización del sistema ahora vamos a ser perfectamente capaces también". Recordó que en abril se alcanzaron los 1.200 ingresos por covid: "Si entonces no colapsamos, ahora las posibilidades de colapsar son remotas, aunque siempre que digo estas cosas inmediatamente después cruzo los dedos".

La consejera de Sanidad anunció que Zaragoza recibirá previsiblemente el día 15 un nuevo aparato para analizar PCR. Además, para agilizar los resultados, el Departamento de Salud instala estos días en el hospital Obispo Polanco una nueva máquina para realizar estas pruebas, que duplicará la capacidad de análisis del centro, que pasará de las 240 pruebas diarias actuales a 500. El nuevo equipo entrará en servicio en los próximos días. El presidente de la Junta de Personal del Obispo Polanco, Jesús Martínez Burgui, calificó de "acierto" la llegada del nuevo equipamiento, que será "muy importante" para Teruel "de cara al invierno que nos espera". Martínez Burgui agradeció al Laboratorio del hospital la mejora.