La patronal aragonesa alerta: "Hay muchos más parados de los que las cifras nos dicen"

CEOE Aragón se muestra muy preocupada por los malos datos de la EPA del segundo trimestre, que tradicionalmente es el mejor para el empleo. Sobre todo porque, dicen, "estas cifras no reflejan completamente el impacto de la covid-19". "Los datos de desempleo de la EPA no contabilizan como parados a personas que no trabajan, pero tampoco buscan empleo y dejan de considerarse población activa según los parámetros de la encuesta; comportamiento que ha crecido lógicamente en los meses de confinamiento y casi nula actividad. A estas personas habría que sumar también las afectadas por ERES, incluidos los temporales pactados para esta crisis en el diálogo social".

Así pues, indica, el director general de la patronal aragonesa, José María García, "hay muchos más parados de los que las cifras nos dicen" tanto en Aragón como en España. "La suma de los parados no contabilizados elevaría en Aragón en torno a los 129.660 el total de personas cuyo empleo se ha visto afectado o en riesgo vinculado a la pandemia, correspondiendo un 22,44% a pérdidas de empleo en sí y un 77,56% a ERTES y, por tanto, empleados que esperamos que se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo conforme mejore la situación". Para el conjunto de España, el INE sitúa esta afección global en 4.755.400 personas entre aumento de parados e inactivos y afectados por ERTE, siendo el 71% los incluidos en esta herramienta con la que se busca mantener y recuperar empleo.

Según José María García, "estos datos están completamente fuera de cualquier escala con la que queramos compararlos respecto a periodos anteriores" y los ha considerado más preocupantes si cabe "si por criterios puramente estacionales los datos del tercer trimestre no suelen mejorar" y menos dada la incertidumbre existente.

Por eso desde CEOE piden como "mejor garantía de reactivación respaldar el empleo y a las empresas, apoyando su actividad, procurándoles liquidez vía facilitación de créditos, aplazamientos fiscales…, impulsar el consumo, con especial incidencia en el local, minimizar cargas burocráticas y dar seguridad jurídica a las empresas con medidas y políticas estables, que generen confianza".

La extensión de los ERTE acompasándolos a la evolución de la crisis va a ser imprescindible, puesto que están siendo el sostén de muchos empleos que sin ellos se traducirían en aumentos mucho mayores del desempleo y cierres de empresas.