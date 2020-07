Natalia Robres: "Estudiar la Evau en plena pandemia se hizo largo y pesado"

¿Esperaba una nota tan alta?

No, la verdad es que no. Salí muy contenta, pero tanto no me esperaba.

¿Qué quiere estudiar con ella?

No lo tengo 100% claro, pero en principio el grado conjunto de Matemáticas y Física.

¿Tiene una nota de corte muy alta?

Sí, un 13 con algo. Por eso iba un poco pensando que si no entraba iba a estudiar solamente Física o Matemáticas. No sé cuál de las dos porque me gustan por igual.

¿Le han aconsejado estudiar algo con más salidas?

Siempre me han dejado libertad, pero yo en principio iba a estudiar Farmacia. Hasta Bachillerato que vi que la Biología no me gustaba mucho y que Física me gustaba más. Toda la vida iba con la idea de Farmacia y al final cambié.

¿Siempre le han gustado las matemáticas? No a todos les gustan tanto.

Sí, desde pequeña. Mi asignatura favorita de siempre.

¿Cómo ha sido estudiar la Evau en plena pandemia?

Se hizo largo y pesado. Al fin y al cabo yo no sentía la misma presión de estar en el cole y con los exámenes. Pero nada, todo ‘online’ y madrugando mucho.

¿Cree que le ha beneficiado o perjudicado la pandemia?

Ninguna de las dos. El trabajo lo habría hecho igual.

¿Cómo fue el atípico final de Bachillerato? Las notas también cuentan para la Evau.

Se me hizo muy pesado también. Además, al estar sola en casa no tienes el apoyo moral de tus compañeros.

¿Cómo ha sido su preparación para la Evau?

Yo me despertaba todos los días a las 7.00 y me ponía a estudiar a las 7.30 asignaturas que eran más de memorizar. Por la tarde, las de práctica, que estaba más desconcentrada. Paraba todos los días a las 20.00 para hacer deporte y despejar la mente, que también es importante.

¿Qué le ha privado de la perfección, del 14?

El examen de Historia.

¿Hay resquemor por no haberlo conseguido?

No, la verdad es que estoy contenta. Así es más gracioso.

¿Ha sido una Evau más sencilla?

La dificultad de los ejercicios era la misma, lo que pasa que hubo más opcionalidad y te podías preparar menos temario. Pero sumándole todo lo que hemos pasado ha sido proporcionado. Si trabajas durante Bachillerato vas muy bien preparado.

¿Y la organización? ¿Se sintió segura?

Sí, supersegura. Había gel hidroalcohólico. Todos con mascarilla y muy separados. Muy bien, sin problema.

¿Hay temor por cómo serán las clases al inicio de la Universidad, en septiembre? Ahora con los rebrotes...

Sí, porque supongo que serán parcialmente 'online'. Por un lado, está bien, pero yo prefiero presenciales y tener el contacto con los profesores y los alumnos. El primer año de universidad supongo que será raro, pero habrá que acostumbrarse.