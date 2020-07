Dos zaragozanos obtienen la máxima nota de la EVAU en Aragón, un 13,999

Rozando la perfección. Así se han quedado Diego Recaj y Natalia Robres, dos zaragozanos que han obtenido la máxima nota de Aragón en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU), la selectividad. Ambos han obtenido un 13,999 y los dos quieren seguir en su carrera vinculados al mundo de las matemáticas. Recaj, estudiante de instituto del Pedro de Luna, opta por el Grado de Matemáticas, aunque estuvo barajando el programa conjunto de Física y Matemáticas. Este es precisamente por el que se ha decidido Robres, del colegio Sansueña. "Toda la vida había dicho que quería hacer Farmacia, pero también, desde pequeña, me gustaban mucho las matemáticas y este año, en segundo de Bachiller, he descubierto la física y he visto que me gusta más", explica Robres.

El podio, tanto de Zaragoza como de la Comunidad, lo completa Lara Romero, del IES Leonardo de Chabacier de Calatayud, quien ha alcanzado un 13,949. El próximo curso llevará a cabo los estudios de Medicina, aunque no lo tenía tan claro como Recaj y Robres."He andado muy perdida porque me gusta todo, por eso creo que me cuesta poco estudiar, y he estado pensando de todo, desde hacer Arte, estudiar danza... pero al final he elegido Medicina", señala.

En el resto de provincias de Aragón, las notas no se han quedado muy atrás. Por ejemplo, Óscar Pietrzyk Pietrzyk, alumno del IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, ha conseguido la mejor nota de Teruel. El 13,94 ha sido el resultado obtenido y el que le abrirá la puerta a estudiar el Grado de Física en Valencia. "De pequeño decía que quería ser ingeniero, pero en 4º de la ESO empecé a interesarme por la Física y me ha seguido gustando", afirma Óscar Pietrzyk.

Sara Berroy Sierra, matriculada este curso en el IES Martínez Vargas de Barbastro, ha conseguido la mejor calificación de la provincia oscense, un 13,92. Sara Berroy quiere cursar el Grado de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. "Es mi profesión soñada, llevo sabiendo toda la vida que quiero hacer Medicina", ha afirmado. Así, con estas notas todas las puertas de cualquier grado permanecen abiertas para ellos.