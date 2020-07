"Con la pandemia he tenido más tiempo para estudiar"

Lo primero, enhorabuena por la nota. ¿La esperaba?

Esperar yo creo que nunca lo esperas. De todos los exámenes salí muy contento y esperaba una buena nota desde luego, pero ha supuesto una sorpresa que fuera tan alta.

¿Qué piensa estudiar con ella?

La idea principal es el Grado de Matemáticas. He barajado alguna vez el doble Grado de Matemáticas y Física pero me han recomendado que me centre en una y la que más me gusta de primeras es Matemáticas.

¿Desde siempre le han gustado las matemáticas? Es algo que, en ocasiones, no gusta a los más pequeños.

En primaria me atraían, pero fue en el instituto cuando me empezaron a gustar más y me empecé a interesar yo más. Desde hace tres o cuatro años tengo claro que tenían que formar parte del grado que yo eligiera.

No tiene una nota de corte muy alta, ¿no?

No, el año pasado estaba en 11,7 que es alta, pero no excesiva.

¿No ha recibido ‘consejos’ de optar con esa nota a una carrera como Medicina?

He estado orientado siempre en carreras de ciencias y las de la salud nunca me han atraído tanto. Siempre he tirado hacia Matemáticas, hacia Física, también barajé Arquitectura. Así que consejos no. Solo me han dicho que haga lo que más me gusta.

¿Cómo ha sido hacer el examen de la Evau en medio de una pandemia? Me imagino que por un lado está el mayor tiempo de estudio, pero también habrá más nervios.

Efectivamente. Está esa ventaja de tener todo el mes de junio para prepararte bien, pero se ha hecho más cansado y mentalmente ha sido más complicado. Pero bueno, yo he sabido organizarme bien y lo he conseguido.

A la vista del resultado, ¿cree que la pandemia le ha beneficiado o le ha perjudicado?

Egoístamente a mí me ha beneficiado porque prima para mí el haber tenido más tiempo para estudiar. Yo creo que me hubiera puesto más nervioso si hubiera tenido el poco tiempo que hay otros años.

¿Cómo se ha administrado el tiempo de estudio?

Hasta final de mayo, haciendo solo lo que mandaban los profes ‘online’; y durante este último mes, repasando cada día un poco, sin matarme demasiado para no agobiarme mucho, pero asegurándome de que llevaba todo al día y sabiendo que con lo que yo había hecho en el curso tenía facultades suficientes para sacar una buena nota.

¿Piensa que ha sido una Evau más fácil con la mayor opcionalidad en las preguntas?

Es más sencillo. Tienes mayor posibilidad de opción y luego igual no tienes que preparar tantas cosas y el agobio es menor. Pero en cuanto al grado de dificultad y de exigencia de los correctores no creo que beneficie ni que haga el examen más fácil en sí.

Por curiosidad, ¿qué le ha privado de la perfección y del 14?

Ha sido un examen de Inglés. He sacado un 9,99 que me dejó un poco así. Evidentemente no afecta casi nada, pero pienso en qué habré podido fallar.

Queda el resquemor de no haber obtenido lo máximo.

Efectivamente.

¿Fue una Evau bien organizada y segura?

Yo la hice en mi instituto y estaba perfectamente organizada.

¿Ayudó hacerla en el instituto? Otros años no son sedes.

Pues sí. Yo estaba más tranquilo. Parecía ir al instituto como a cualquier examen normal.

¿Tiene inquietud por cómo comenzarán las clases el curso que viene? Ahora con los rebrotes...

Por ahora la idea es que en septiembre se retomen las clases presencialmente. Será con mascarilla y gel, eso sin duda. Pero sí, siempre hay inquietud por cómo puede evolucionar todo y me gustaría empezar presencialmente y no con videollamada.

Me imagino también que le hubiera gustado celebrar la nota de otra manera.

Efectivamente. El verano intentaremos ir de vacaciones donde se pueda, pero habría sido mejor en otra situación.