El PP culpa a Lambán de no atender las necesidades de las residencias a pesar de los brotes de covid-19

El grupo del PP en las Cortes de Aragón ha responsabilizado al presidente de la Comunidad, Javier Lambán, de no cumplir los compromisos de apoyo y ayuda a las residencias de mayores a pesar de los nuevos brotes de covid-19 registrados y de haber sufrido el mayor impacto en vidas durante el estado de alarma.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz popular en la comisión parlamentaria de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Ángeles Orós, quien no sólo ha criticado al Ejecutivo regional por no dar el apoyo y ayudas comprometidas sino también por no haber pagado desde hace dos meses las plazas concertadas en los centros privados.

Según ha explicado, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad el pasado 29 de abril un plan de choque a corto plazo para garantizar equipos de protección a las residencias, PCR masivos a internos y trabajadores y ayudas directas para poder mantenerse en funcionamiento con garantías.

Poco más de dos semanas después, ha resaltado, el presidente Lambán anunció en sede parlamentaria un plan de rescate con una línea de ayudas en torno a 1,4 millones para estos centros, que, ha subrayado, "todavía no han salido".

La diputada, que ha reprochado al Gobierno regional no facilitar información "concreta" respecto a la situación de las residencias de mayores, ha asegurado que tiene conocimiento de que en estos centros "tienen miedo" tras los, al menos, 5 focos de contagios detectados en la Comunidad.

Tras argumentar que las personas mayores internadas en residencias ha sido el colectivo más afectado por la primera ola de contagios, al sumar ocho de cada diez fallecidos, ha lamentado que a pesar de constituir el grupo población más vulnerable no son objeto de test masivos sino selectivos.

También ha hecho referencia a la situación de "extrema debilidad" económica de las más de 300 residencias privadas existentes en la Comunidad al tener que hacer frente a todos los gastos por covid-19 con sus "propios recursos", y ha incidido en la necesidad de incrementar los 1,4 millones previstos en ayudas ya que "a cada centro no llegarían más que 4.000 euros".

"No se puede permitir -ha añadido- que las residencias afronten los nuevos brotes con debilidad por la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos".