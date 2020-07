Cs pide una solución para el problema de telefonía que afecta a los vecinos de Farlete

Ciudadanos ha instado al Gobierno de Aragón a implicarse en la búsqueda de una solución al problema de telefonía que afecta a los vecinos del municipio zaragozano de Farlete. El alcalde de la localidad, Héctor Azara (Cs), ha advertido de que, desde el pasado mes de marzo, se han producido fallos en las comunicaciones en “al menos seis ocasiones”, causando problemas en servicios esenciales como concertar una cita médica, echar combustible, pagar con datáfono en un establecimiento, poder realizar teletrabajo o enseñanza online.

Azara ha reivindicado unas “mínimas condiciones de comunicaciones” para los municipios, estimando que en muchos casos los problemas se podrían solucionar simplificando trámites administrativos y, en este caso, con la colaboración entre el Ejecutivo aragonés y la Diputación de Zaragoza. Ha lamentado que a los dirigentes de las instituciones “se les llene la boca hablando de la lucha contra la despoblación, pero luego no sean capaces de dar respuesta a estos problemas” que son recurrentes en Farlete.

“Nuestros vecinos no paran de quejarse por un problema real y muy concreto, por algo técnico que no puede estar años sin atenderse”, ha manifestado el alcalde, para advertir de que “ya no sabemos qué hacer ni a quién dirigirnos para denunciar esta situación”. “Desde Cs continuaremos reivindicando soluciones a los problemas del medio rural”, ha recalcado el alcalde.

Por ello, la portavoz de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento de Cs en las Cortes de Aragón, Beatriz Acín, ha registrado una pregunta, para su respuesta escrita, a la consejera del ramo para conocer qué medidas está adoptando, tanto por iniciativa propia como en coordinación con otras administraciones, para solucionar los constantes cortes en el servicio de telefonía fija, móvil e internet que se producen en esta población monegrina. La brecha digital que padecen algunos territorios de Aragón “es una realidad recurrente” y las comunicaciones son ahora “tan esenciales como el agua y la luz”, ha manifestado la diputada tras su reciente visita a Farlete donde ha conocido las deficiencias del servicio de telefonía.