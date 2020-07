¿En qué cambia la situación de Zaragoza y la Comarca Central?

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha comparecido este jueves para apelar a la "responsabilidad individual" a la hora de realizar desplazamientos. Repollés ha recomendado "evitar los movimientos" que tengan que ver con Zaragoza capital o la Comarca Central. Esa "limitación" es aconsejada tanto para los desplazamientos que tienen Zaragoza como destino o como punto de partida.

"Esto no es una orden de confinamiento - ha declarado Repollés -. Sí que es una llamada a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para limitar nuestros movimientos en aras a que todos juntos podamos conseguir frenar la oleada de contagios y transmisión comunitaria que se puede producir si no limitamos nuestros movimientos en estas regiones". A pesar de que no se trate de una orden de confinamiento, "los efectos deberían ser los mismos", ha señalado la consejera.

La medida se toma precisamente en jueves por la tarde "para intentar evitar los desplazamientos de fin de semana de aquellas personas que planeaban irse a otras regiones", han añadido en la rueda de prensa.

Sira Repollés también ha incidido en un mensaje: "Quédese en casa, no salga de casa". Este nuevo aviso viene de la mano de refuerzos informativos a través de los que se pretende concienciar a los ciudadanos. Por su parte, Francis Falo, Director General de Sanidad, ha instado a "reducir las relaciones sociales a lo imprescindible y también la movilidad individual y colectiva" como eje de prevención.

"En la Comarca Central nos está dando un escenario en el que prácticamente cada uno o dos días estamos duplicando el número de casos". Esta es una tendencia que a corto plazo no va a cambiar. Las medidas que adoptamos a principio de semana tardarán todavía unos días más en tener efecto", ha explicado el Director General de Sanidad. Falo ha definido esta situación como una nueva "onda epidémica".

La consejera ha determinado que esta sugerencia se aborda en un momento que "todavía es posible controlar la mayoría de los casos". No obstante, ha recordado que si no se consigue frenar el número de contagios, se podría producir "un incremento más agudo y una diseminación que no es la deseable", advierte la consejera.

