Aliaga habla ya de "miles de cancelaciones" y pide no demonizar al sector turístico

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha afirmado este martes que "Aragón es un destino seguro". El responsable del área de Turismo ha señalado que "cafés, bares y restaurantes están haciendo magníficamente su trabajo" y que, "si hay alguna irresponsabilidad en algunas personas que van allí, es un tema aparte".

"Hay que hacer un llamamiento a que no anule la gente las reservas. Que confíe porque son unos magníficos profesionales. El otro día, el propio rey de España lo reconocía. El sector está haciendo un esfuerzo por contar con medidas de protección, desinfectantes y distancias. Está preparado, es seguro y tiene las certificaciones, pero no les pongamos el mantra porque los responsables de los contagios son quienes contagian, que no son responsables de su propio comportamiento. Pido que no demonicemos al sector, un sector que crea mucho empleo, nos da muchas satisfacciones y está extendido por todo el medio rural", ha apuntado durante una visita al Grupo Urvina, en Pinseque.

"Esta mañana, hablando con el presidente de los hoteleros, me ha dicho que con estas noticias de la fase 2 se les han caído miles de reservas para septiembre. Penalicemos los comportamientos individuales que complican la existencia a los demás ciudadanos", ha concluido Aliaga.