Nace Agrica, la voz del campo aragonés contra la "indigencia" presupuestaria y el recorte de 206 millones al desarrollo rural

"El sector ha estado a la altura y lo que reivindicamos es dotarlo de un presupuesto digno", ha dicho José Víctor Nogués, responsable de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, al presentar en rueda de prensa, junto a los representantes de otras cinco organizaciones del campo aragonés, Agrica, una plataforma con la que quieren denunciar la "indigencia presupuestaria" en la que viven tras años en los que el Gobierno aragonés haya renunciado a aportar los 206 millones que se comprometió a financiar en los PDR, Proyectos de Desarrollo Rural, que cuentan con aportación de la UE pero también del ministerio de Agricultura y del ejecutivo autonómico.

"Si somos un sector estratégico tendremos que estar en las decisiones políticas", ha dicho Nogués, que ha defendido un espíritu constructivo de Agrica pero también beligerante y unido (hemos de conseguir que estemos casi todos para que este sector pueda seguir vivo)".

Por su parte, Ángel Samper, de Asaja, ha recordado que "estamos para ayudar al que manda sea del color que sea" pero, desde "la mayor plataforma económica de Aragón estamos hartos de este insulto permanente al medio rural y de que renuncien desde la consejería a aportar fondos propios para los programas de desarrollo rural (PDR)". "Hemos hablado mucho, largo y tendido, sin otro ánimo que construir, pero solo hemos obtenido humo hasta ahora", ha remarcado.

Con la covid-19 no caben las manifestaciones, ha reconocido Jorge Valero, de Araga, pero en "septiembre tendremos una comparecencia en las Cortes" y a partir de ahí, habrá que ir viendo cómo canalizar todo este malestar. En este sentido, Samper ha hecho un llamamiento a los políticos, que llevan tres años de buenas voluntades; a la sociedad "a la que no hemos dejado de alimentar" para que no se deje engañar por 'brindis al sol' y a las propias organizaciones, "que sufrimos un mal endémico y es que muchos de nuestros asociados vienen a quejarse de lo suyo cuando hemos visto que no podemos atender lo de cada uno sino defendemos lo de todos".

Agrica, ha explicado, quiere ser la voz de todo el campo aragonés. Juan Manuel Roche, de UPA, ha abundado en que "hemos visto los último años que a la producción de alimentos no se le da el valor que tiene y o nos agrupamos como lobby o no vamos a poder hacer la presión necesaria para que esto cambie", ha dicho.