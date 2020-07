La renta media del agricultor aragonés, que cobra la PAC, es tres veces inferior a la de los trabajadores de sectores no agrarios

Apenas uno de cada diez profesionales del campo, es decir, el 9%, tiene una renta equiparable a los salarios brutos de otros trabajos no agrarios en España. El resto, que son la inmensa mayoría tienen una renta tres veces inferior, es decir de una media de 9.562 euros frente a los 28.725 euros, que es la renta de referencia que da el ministerio de Agricultura en otros sectores productivos que no son el primario. "Se constata de este modo la existencia de una significativa brecha de renta entre el sector agrario y el resto de los sectores de la economía". Es una de las principales conclusiones del informe que ha realizado el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés para evidenciar que las ayudas de la PAC, 460 millones de euros al año en Aragón, no han servido para corregir este desequilibrio y que urge diseñar políticas que supongan un mayor apoyo a la agricultura familiar para que pueda mantenerse.

"Se va mucho dinero en mucha gente que cobra poco. La distribución de las ayudas de la PAC es muy desigual. El 52% de los perceptores cobra menos de 5.000 euros. Eso sí, hay un 0,3% que reciben más de 100.000 euros de ayuda", ha destacado el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, que ha presentado el informe este miércoles acompañado por la jefa del servicio de modernización de explotaciones, María José Poblet.

"Tendríamos que ser capaces de equiparar la renta de los agricultores a la de los otros sectores", ha resaltado Nogués para que la producción salga a a cuenta y podamos garantizar el autoabastecimiento, pero eso necesita de más apoyo público en un mercado global, ha constatado, al presentar el estudio 'Análisis del apoyo a las rentas agrarias en Aragón', que sobre la base del Registro de agricultores y ganaderos iniciado en 2018 y la exploración de más de cinco millones de datos procedentes de las declaraciones individuales de la PAC y del IRPF de 32.635 explotaciones analizadas de personas físicas, se llega a la conclusión de que "tan solo el 9% de los beneficiarios de la PAC en Aragón alcanzan la renta de referencia de los otros sectores. Es decir, solo perciben el 33,29% de lo que deberían tener de renta estando en cualquier otro sector". "La brecha es brutal y si hablamos de mujeres, solo el 4% alcanza dicha renta de referencia mencionada, de 28.725 euros, en los otros sectores productivos.

Son tres parámetros los que se han medido en el informe dado a conocer hoy sobre renta agraria: profesionalidad, productividad y dimensión económica de la actividad agraria llevada a cabo y uno de las conclusiones importantes, según Nogués, es que "hay 8.573 agricultores, el 26% de perceptores de la PAC, cuya profesionalidad es inferior al 25%".

La dimensión de las explotaciones

Jesús Nogués ha hecho hincapié en que el 49% de los perceptores de la PAC cuentan con una dimensión de explotación inferior en ventas anuales a los 20.000 euros. Cifra "del todo insuficiente y que lastra la dimensión media en términos económicos para todo Aragón cifrada en 48.000 euros al año y muy alejada de los 130.000 euros de las explotaciones en Francia o de los 175.000 de Alemania". Además, ha destacado, este "49% consume el 15% del total de ayudas de la PAC, es decir 68 millones de euros al año".

En cuanto a la profesionalidad, ha indicado Nogués, se observa que en el 26% de los perceptores de la PAC, 8.573 agricultores, "tres cuartas partes de sus ingresos proceden de actividades no agrarias, pese a consumir un 5% del total de las ayudas a la renta (25 millones de euros anuales". Datos, de los que dijo, invitan a repensar la nueva PAC.

Por tramo de edad, según el informe de la DGA, el 37 % de los perceptores de las ayudas de la PAC tiene más de 65 años (con una media en ese tramo de 76 años), percibiendo en total unos 78 millones de euros anuales (una media de unos 7.100 € por perceptor) . Por el contrario, el 10 % de los perceptores son jóvenes agricultores de menos de 40 años (media de edad de este tramo de 34 años), que perciben unos 53 millones de € anuales con una media de 18.500 € por explotación.

Desde el punto de vista territorial, el informe señala que no en todo los casos las comarcas con más renta agraria son las que reciben más ayuda y tampoco sucede que las comarcas que presentan mayor ayuda son las que posteriormente tienen mayor renta. Son parámetros, que, ha añadido Nogues, nos hacen afrontar un doble desafío: "Estamos trabajando en un proyecto de ley de modernización de la agriculltura con el objetivo de pasado el verano tener el texto definitivo y por otra, inmersos en la discusión de cómo ha de ser la futura PAC, algo que nos obliga a definir al agricultor genuino (que deberá establecer el Plan Estratégico Nacional) para vehicular mejor las ayudas" ya que, ha reconocido, hay muchas basadas en derechos históricos de la persona, no de la superficie que cultivan", lo que supone un obstáculo para que la PAC contribuya a equilibrar la renta de los trabajadores del campo.

Por último, Nogués ha incidido en la necesidad de seguir apoyando el rejuvenecimiento del sector, al que se han destinado 100 millones los últimos años lo que implica tener unos 2.800 agricultores menores de 40 años. Y respecto a lo que está ocurriendo con los rebrotes en algunas comarcas por la recogida de fruta por parte de los temporeros, ha señalado que "el grueso del sector agrario hace las cosas bien" apostillando que en la medida en que sus rentas sean más dignas podrán remunerar mejor a la gente.