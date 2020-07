Repollés no descarta confinamientos selectivos en Aragón para frenar futuros rebrotes

Sanidad no descarta confinamientos selectivos para frenar futuros rebrotes de coronavirus. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha recalcado este viernes que "va a seguir habiendo brotes todo el verano" y que el Gobierno de Aragón podría recurrir a esta opción, que también plantean comunidades como Cataluña, para atajar los focos. No se utilizará, sin embargo, en las cuatro comarcas en fase 2, que mantienen una tendencia a la baja. En este sentido, Repollés ha asegurado que este fin de semana será "determinante" de cara a establecer cuándo podrán dar el salto a la denominada nueva normalidad. "Analizamos diariamente los datos. El brote parece controlado. El problema es que, como ocurrió con la pandemia a nivel nacional, el descenso es siempre muy lento", ha dicho.

La consejera ha insistido en que el retroceso a la fase 2 fue una decisión "dura, pero efectiva". Respecto a los dos positivos detectados en dos educadores sociales en el entorno de la calle de San Pablo, que han forzado el confinamiento de otros empleados de la fundación Federico Ozanam, ha subrayado que "están controlados" y "no plantean que puedan dar más problemas". "Se está realizando el rastreo y se harán las pruebas pertinentes. Tenemos localizados los pisos en los que trabajaban estos dos educadores. Son viviendas con pocos habitantes. Será fácil realizar el rastreo", ha manifestado.

Polémica con Lérida por las atenciones

Repollés también se ha referido a las polémicas palabras de la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, que ha pedido al Gobierno de Aragón que los ciudadanos oscenses de las comarcas orientales no acudan al hospital Arnau de Vilanova de Lérida. En este sentido, ha asegurado que el contacto con la Generalitat es prácticamente diario. "Ayer hablé con ella y me transmitió su preocupación por un problema, que es normal y tiene un carácter territorial. Me transmitió la posibilidad de redireccionar a los pacientes que tuviesen síntomas a los hospitales de referencia", ha relatado. En respuesta, la DGA ha recomendado a estas personas acudir "a su hospital de referencia". "Ante la aparición de síntomas, deben acudir a su centro de salud. Serán los profesionales de Atención Primaria los que decidan si deben ir o no al hospital. Lo ideal es no hacerlo a no ser que se trate de una cuestión de urgencia", ha explicado.

También ha querido recalcar Repollés que Aragón es una comunidad "segura" para el turismo. "En absoluto tenemos que dar un mensaje de que es una zona con mucha incidencia de coronavirus. Está absolutamente limitada a unos territorios, a unas comarcas que tenemos perfectamente controladas", ha enfatizado, al tiempo que ha recordado que "la fruta no transmite el virus, sino que lo hacen las personas". "Si se pueden evitar los desplazamientos, mucho mejor. Evitar la movilidad reduce la movilidad del virus", ha dicho.