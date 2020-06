El Festival Solidario de Tarazona se celebrará online

Tarazona no va a faltar este año a su tradicional Festival Solidario organizado por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) redentorista Asociación para la Solidaridad, pero a causa de las circunstancias, la cita no se va a poder desarrollar en el teatro Bellas Artes como es lo habitual, sino que será virtual.

La organización convoca a la ciudadanía este martes a partir de las 20.30 al canal de YouTube ‘Festival Solidario de Tarazona’, con chat en directo. Las actuaciones serán las siguientes: Allegreto, la Banda de Música La Moncaína, el coro de Voces Blancas de Tarazona, Marcos y Lucas García Calavia, Camila Oria y César García-Rincón, Taiacore, P. Damián, José Luis Pareja, Celia Bonifacio y Rui Santiago, Leah, Marina, el grupo de Baile Moderno de Zulema Garcés, la Escuela Municipal de Jota Bailada de Tarazona, Juanjo Arnedo, Marta Arnedo y María Arnedo y por último, Marta Arnedo, Claudia Arnedo y María Murillo.

Para realizar donaciones al festival, hay diferentes opciones. Se puede ingresar la cantidad “que se quiera y pueda” en la cuenta bancaria de la Asociación para la Solidaridad; desde la página web de la Asociación para la Solidaridad www.asolidaridad.org; o dejando el dinero directamente en las huchas solidarias que se han distribuido por diferentes comercios de Tarazona.

El dinero recaudado se destinará a diferentes proyectos de emergencia a causa de la covid-19, tras la llegada de varias solicitudes de distintas comunidades: dos en España y el resto en América Central, América del Sur y Asia.

La iniciativa turiasonense forma parte de una campaña global de la asociación que se ha lanzado bajo el lema ‘Detrás de cada mascarilla hay un corazón’.