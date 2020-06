Tres comarcas de Huesca retroceden a la fase 2 de la desescalada por los brotes de Zaidín y Binéfar

Tres comarcas de Huesca retroceden este lunes a la fase 2 de la desescalada por los brotes de coronavirus registrados en las localidades de Zaidín y Binéfar. La consejera de Sanidad, Sira Repolles, ha anunciado este lunes que las comarcas de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca regresan a la fase 2 y ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad" y que limiten la movilidad entre estas provincias y el exterior.

En los últimos días, ha puntualizado la consejera, se han producido brotes en trabajadores en el entorno agrícola, exportaciones e industrias, algunos de ellos ligados a casos previos en otras industrias y también ha habido positivos de transmisión comunitaria. Estos brotes se estudian en la zona de Fraga y alrededores, en Binéfar y también hay uno familiar en Monzón, donde la incidencia es más baja. El más importante actualmente es el de la empresa de frutas La Espesa, donde este domingo se llevaron a cabo 187 pruebas PCR y test serológicos Elisa. De momento, se han contabilizado 14 positivos en este brote, aunque el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha anunciado que en los próximos estas cifras aumentarán de manera importante. "Estamos en la fase ascendente de la curva epidemiológica", ha confirmado la consejera.

Teniendo en cuenta esta situación, Repollés ha explicado que las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio regresarán a la fase 2, donde se reduce el aforo de los espacios públicos, con el objetivo de minimizar la transmisiblidad del virus. Asimismo, ha recomendado no salir ni entrar a estas comarcas, aunque ha reconocido que no se puede prohibir, una cuestión que dependería del Gobierno central. Falo ha destacado que esto no implica volver al "confinamiento", aunque ha apelado a la responsabilidad social. Estos brotes, ha detallado la consejera, están multiplicando entre 10 y 20 veces la incidencia en todas las comarcas, aunque ha explicado que "no es preocupante".

Ante esta situación, Falo ha explicado que se está siguiendo el protocolo marcado: identificar y diagnosticar a los contagiados y posteriormente hacer lo mismo con sus contactos. Ha enfatizado que, a diferencia de la situación epidemiológica de las semanas anteriores, la mayoría de los nuevos positivos corresponden a población joven, casos débiles y muchos de ellos asintomáticos. "Estamos abordando el brote en un momento muy inicial", ha recalcado.

El gerente del Salud, Javier Marión, ha explicado que las capacidades asistenciales de la zona están "a plena actividad" y solo hay seis camas ocupadas en planta y una de uci. "La idea es que los ingresos se producirán en el hospital de Barbastro, en principio sin casos covid", ha enfatizado, al tiempo que ha recordado que la planta de pacientes covid cuenta con un total de 30 plazas. "Creemos que hay suficiente y en el caso de que no lo sea, se podrá en marcha el plan de contingencia para la reescalada", ha enfatizado.

Situación "controlada"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este lunes que el Ministerio mantendrá este martes una reunión con la Consejería de Sanidad de Aragón para realizar un seguimiento del brote de coronavirus detectado en una empresa hortofrutícola ubicada en la localidad de Zaidín.

En una entrevista en la Cadena SER, Illa ha asegurado que este foco se encuentra "bajo control" y que este mismo domingo estuvo en contacto con la consejera. "Se detectó con mucha precocidad y con contundencia", ha apuntado. "Ha habido movilidad en personas de esta zona y estamos haciendo un control", ha explicado el ministro, que ha citado el de Zaidín como el único brote que preocupa actualmente al Ministerio dentro del territorio nacional.