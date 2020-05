Gobierno y Cooperativas trabajan en una "solución aragonesa" a la crisis de Arento

El Gobierno de Aragón y las Cooperativas Agroalimentarias señalaron este miércoles que trabajan de forma conjunta para dar soluciones a los socios de Arento que pueden verse afectadas por el concurso de acreedores al que se ha acogido el grupo agroalimentario aragonés. Una solución "a la aragonesa, con capital aragonés y con el apoyo del Gobierno de Aragón", como coincidieron en señalar tanto el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, en clara referencia a los acuerdos puntuales que algunas cooperativas han cerrado ya un grupo leridano (Actel) y otro navarro (AN) interesados en adquirir, de momento este año, la producción de cereal de invierno, cuya cosecha está a punto de comenzar.

Olona insistió en que hay sobre la mesa un plan que trabaja con dos horizontes. "Lo más inmediato y a más corto plazo es buscar soluciones que ofrezcan garantía de pago a los agricultores ante la cosecha inminente", señaló el consejero, que dejó claro que para ello no hace falta mirar más allá de la Comunidad autónoma, porque el sector aragonés "tiene suficiente músculo para hacerlo".

Es decir, recalcó Olona, que hay cooperativas aragonesas e incluso sociedades mercantiles de la región que han puesto sobre la mesa acuerdos "muy ventajosos" que garantizan la compra y el cobro del cereal a los agricultores afectados. Una posibilidad que tiene un claro carácter comercial y a la que animan tanto el Gobierno como la organización que representa al sector cooperativo. "Bienvenido el que quiera venir a dar soluciones, pero no hace falta porque en Aragón hay voluntad política y suficiente capacidad empresarial para no tener que recurrir a agentes externos", señalo Olona, con contundencia.

Y dejó claro el consejero que cada cual es muy libre de firmar acuerdos con quien desee, "pero si lo hace con grupos de otras comunidades no será porque la nuestra no hay ni voluntad ni capacidad para esas mismas compras".

Dimensión y solidez financiera

Entre las soluciones para minimizar las consecuencias que dejará el concurso de acreedores de Arento, el Ejecutivo regional y Cooperativas agroalimentarias trabajan también en opciones "con más ambición". Para Olona, es necesario fortalecer el sistema cooperativo aragonés y para ello tiene que ganar dimensión y solidez financiera.

Por eso, el consejero recordó que ya propuso la puesta en marcha de una línea de ayudas para impulsar la integración cooperativa. "No exigimos ahora que se tomen acuerdos en este sentido, pero al menos que se empiece un camino de colaboración entre cooperativas e incluso entre grupos alimentarios aragoneses", insistió Olona, que reiteró que el Gobierno tiene voluntad política para dar salida a este complicado escenario, pero "también los interesados se tienen que dejar ayudar".

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias manifestó su pesar por la deriva que finalmente han tomado las dificultades financieras que afloraron en Arento en diciembre de 2017. José Víctor Nogués insistió en que la principal preocupación ahora es buscar fórmulas económicas para capitalizar aquellas cooperativas que pueden presentar los problemas de liquidez más graves.

Nogués reconoció que llevan "muchos días trabajando con el Gobierno de Aragón para encontrar soluciones" y, como explicó el consejero, aseguró que en la Comunidad autónoma hay cooperativas que están dispuestas a comprar el cereal a los agricultores de Arento. Unos acuerdos comerciales que permitirían "que la producción de Aragón se quede en Aragón", señaló Nogués, que mostró su preocupación por el interés mostrado por grupos alimentarios foráneos.

"Nadie va a venir a regalarnos nada", señaló el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, que lamentó que "nuestra gente prefiera irse fuera a vender su cosecha de cereal antes que llegar a un acuerdo comercial con la cooperativa del pueblo de al lado".