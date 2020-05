Sira Repollés asume el reto con "fuerza e ilusión" y tiende la mano a colegios profesionales y sindicatos

La nueva consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha tomado posesión del cargo este jueves por la mañana asumiendo el reto con "fuerza e ilusión" y tendiendo la mano a colegios profesionales y sindicatos. En el acto oficial, que se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, ha reconocido también la gestión de su antecesora, Pilar Ventura, que presentó su dimisión el pasado martes tras sus polémicas declaraciones en la Comisión de Sanidad de las Cortes, donde dijo que confeccionar material de protección con bolsas de basura “estimulaba” a los sanitarios.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha tenido también palabras de reconocimiento hacia la consejera saliente, "que durante casi dos años se ha entregado en cuerpo y alma a dirigir el Departamento de Sanidad, en una etapa que ha sido la más complicada por la que ha atravesado la sanidad aragonesa". Y ha agradecido a Sira Repollés el haber aceptado el ofrecimiento que el propio Lambán le hizo el pasado lunes "por su inmensa generosidad".

Repollés, por su parte, ha esbozado algunas líneas que abordará al frente de Sanidad, papel que toma en plena crisis del coronavirus: "Es fundamental trabajar en las líneas ya iniciadas de potenciación de la Atención Primaria, que adquiere un papel protagonista en este nuevo escenario, reconociendo el trabajo que se realiza diariamente en nuestros Centros de Salud con recursos muy limitados, en la atención en el medio rural, en los profesionales de hospitales, en definitiva, en todo nuestro sector sanitario, sin olvidar que nuestra prioridad ahora es superar esta terrible pandemia. Entre todos lo vamos a conseguir". En este sentido, ha hablado del "nuevo escenario" que dejará tras de sí la covid-19, como listas de espera, demoras de cirugía o patologías crónicas… En la reparación de estas "heridas", como las ha calificado, hay que actuar "rápido" con "soluciones imaginativas e innovadoras" y "trabajando codo con codo con los sanitarios, gestores y ciudadanos".

La nueva consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés ha tomado posesión de su cargo este jueves y se ha emocionado en su discurso, recordando a su padre y su hermano, fallecidos.

La nueva consejera ha hecho referencia también al por qué ha asumido la consejería en pleno Estado de Alarma: "Creo que existen momentos como el actual en los que es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad y dar un paso al frente aceptando retos que, en otros momentos menos difíciles, he eludido. Sé que no tengo experiencia en gestión, pero vengo con fuerza e ilusión". Y, en alusión a las declaraciones de Pilar Ventura que desencadenaron las críticas de los sanitarios, ha indicado que "no es lo mismo analizar la situación en el ejercicio de la profesión médica que teniendo que adoptar las decisiones desde puestos de responsabilidad de gestión. Sé que en este contexto todos pueden cometer errores y es un rasgo de valentía y ética asumir las consecuencias que estos errores conllevan en el ejercicio de la actividad política".

Sira Repollés ha terminado su intervención dedicando unas emocionadas palabras hacia su familia, y en especial a su padre Florencio Repollés, a su hermano, Florencio, a su madre Conchita y a su marido, Javier Trívez, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza. También Lambán ha tenido palabras de recuerdo para su familia.

A la toma de posesión, un acto sobrio que se ha celebrado con medidas de distanciamiento social, ha asistido el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; la Delegada del Gobierno, Pilar Alegría; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña; consejeros del Ejecutivo autonómico; portavoces de los grupos parlamentarios, así como familiares y amigos de la nueva consejera.