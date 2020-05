Agroseguro calcula que más de 5.000 hectáreas sufren daños por pedrisco en Aragón

Las fuertes tormentas, acompañadas de intenso granizo, que descargaron el pasado fin de semana en Aragón han provocado daños en más de 5.100 hectáreas en Aragón. Son lo cálculos previsto hasta ahora por Agroseguro, que estima que recibirá declaraciones de siniestro de cerca de 38.000 hectáreas repartidas por todo el país, en las cuantiosas precipitaciones provocaron pérdidas en varios cultivos “muy repartidos entre diferentes zonas de la península”, señala el ‘pool’ asegurador.

Las tormentas que descargaron el sábado y el domingo sobre la Comunidad afectaron especialmente a la comarca zaragozana del Campo de Borja, donde, según los agricultores, el hielo alcanzó hasta medio metro de altura en algunas de las viñas de la zona.

Las intensas precipitaciones también provocaron daños en los cultivos de Teruel, especialmente en cereal y viñedo, que tuvieron que soportar una fuerte tormenta que estuvo descargando pedrisco “sin parar” y durante 40 minutos, si bien todas estas afecciones no contabilizarán en las cifras de Agroseguro, porque como reconocieron los productores no se esperaba una granizada tal en estas fechas y muchos agricultores se encontraba aún sin seguro porque no suelen formalizarlo hasta mediados de mayo.

Aragón no ha sido la única Comunidad afectada por los caprichos del clima. Castilla y Léon ha sido la comunidad más perjudicada, en la que Agroseguro estima daños en más de 12.000 hectáreas, pero también se han producido afecciones en Castilla-la Mancha, La Rioja, (especialmente en la localidad de Haro), País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana. Y, “aunque es muy pronto para hacer valoraciones, entre los cultivos que pueden estar más afectados se encuentran, sobre todo, los cereales, la uva de vino, los cítricos y el almendro. También podría haber daños en frutales, caqui y hortalizas”, señalan desde Agroseguro, que recuerda que la entidad sigue manteniendo intacta su capacidad para la atención a los clientes. “Muchas de las primeras visitas a las explotaciones se están realizando, siempre que el daño sufrido y el cultivo lo permiten, mediante teleperitación”, explicaron y detallaron que de cara a la planificación de las tasaciones, “es importante que los agricultores remitan los partes de siniestro tan pronto como constaten los daños en sus parcelas”.