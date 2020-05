Las Cortes exigen a Lambán que garantice las medidas de protección para el personal de emergencias

La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón ha exigido este lunes al Gobierno autonómico que garantice el mantenimiento de las medidas de protección y seguridad individual y colectiva, así como la dotación de equipos de detección de la COVID-19 para todo el personal de emergencias dedicado a la pandemia, también las pruebas PCR para los efectivos de las Administraciones locales.

La cámara ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP en este sentido, cuyo diputado José Antonio Lagüéns ha destacado la necesidad de "cuidar a quienes nos cuidan" y evitar que la carencia de estos materiales causen aún más "estrés" a unos profesionales "que dan lo mejor de sí".

En ese sentido, ha recordado las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de "realizar test, test y más test" para evitar "entrar a ciegas en la fase uno", ha considerado Lagüéns.

En aras del acuerdo, el diputado 'popular' ha transaccionado un texto común, dando acomodo a las enmiendas presentadas por los cuatro grupos que sostienen al Ejecutivo, para remarcar la necesidad de coordinar esas actuaciones entre el Gobierno y las diferentes Administraciones locales, y para seguir el procedimiento establecido por la autoridad sanitaria para la realización de las pruebas PCR en el personal de emergencias de los entes locales.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa ha asegurado que el Gobierno ha puesto "toda la carne en el asador" para proporcionar los materiales de protección y ha recordado iniciativas como la de Aragón en Marcha y el almacén en la plataforma de Plaza.

En representación de Podemos Equo, Itxaso Cabrera ha estimado "esencial" que quienes estén en primera línea cuenten con la protección necesaria y ha apuntado a la "globalización" como una de las causas de la escasez de materiales.

No banalizar

La diputada de CHA Carmen Martínez ha destacado el trabajo del Gobierno para proporcionar el material de protección en un momento "muy complicado" y sobre los test ha pedido atender a criterios científicos y sanitarios para no "banalizar" su uso.

El parlamentario del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, se ha mostrado partidario de cualquier medida que sirva para garantizar los materiales de protección que necesitan los profesionales, "como ya reclamamos al Gobierno central".

Por parte de los grupos no enmendantes, la diputada de Ciudadanos, Beatriz García, ha lamentado no tener ya resuelta esta cuestión y ha recordado la recomendación de la OMS sobre la necesidad de hacer test y que el Gobierno no permitió realizarlos a diversos ayuntamientos que los consiguieron.

El portavoz de Vox, David Arranz, ha considerado que la propuesta ya debía estar "superada" en el mes de mayo porque no desean "mártires", sino profesionales "bien equipados" y ha mencionado igualmente las recomendaciones de la OMS.

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha incidido en que para lograr la efectividad de las medidas ante un problema "complejo" se debe garantizar el "marco de la coordinación" con el Departamento de Sanidad.